La Fondation All Within My Hands de Metallica fait un don à COVID-19 Relief

La fondation All Within My Hands de Metallica a octroyé quatre subventions d’urgence pour venir en aide aux personnes les plus vulnérables pendant la pandémie de COVID-19. Les fonds, qui totalisent 350 000 $, ont été répartis entre quatre organisations dignes: Feeding America, Direct Relief, Crew Nation et The USBG National Charity Foundation. Pour aider à recueillir des dons supplémentaires, le groupe offre également aux fans leur série de streaming «Metallica Mondays», qui diffuse un concert complet et gratuit à partir des archives de Metallica.

Fondée en 2017, la Fondation All Within My Hands de Metallica a été créée pour créer des communautés durables en soutenant la lutte contre la faim, l’éducation des travailleurs (grâce à l’initiative des boursiers Metallica) et d’autres services locaux essentiels. Chaque don à All Within My Hands va directement aux organisations que la fondation soutient, tandis que toutes les dépenses de la fondation sont couvertes par le groupe et le conseil d’administration.

Alors que le monde fait face à la pandémie de COVID-19, Metallica et la Fondation All Within My Hands se concentrent sur les communautés les plus durement touchées, s’attaquant à l’insécurité alimentaire, via Feeding America, et aux pénuries de fournitures médicales via Direct Relief. De plus, Metallica redonne aux communautés de la musique et de l’hôtellerie, qui font face à des pertes d’emplois sans précédent, car les tournées et les festivals sont annulés et les lieux fermés. Crew Nation, lancé par Live Nation Entertainment, offre un soutien à ceux qui travaillent dans les coulisses pour donner vie aux spectacles, tandis que l’USBG National Charity Foundation offre une aide financière pour aider les milliers de barmans, de bars et de serveurs qui sont actuellement absents. de travail.

Pour inciter les fans à s’impliquer, les légendes du métal ont également lancé le «Les lundis de Metallica» série en streaming. Tous les lundis à 17 h 00 HNP, le groupe diffuse un concert complet à partir de leurs archives vidéo via Facebook Live et YouTube. Bien que les émissions soient gratuites, le groupe encourage ses fans à faire un don de tout ce qu’ils peuvent à All Within My Hands, tout en se balançant à la maison.

Plus récemment, Metallica a annoncé de nouvelles dates en Amérique du Sud pour sa tournée mondiale avec fil reportée. Les spectacles, qui devaient démarrer en avril, auront désormais lieu en décembre, avec le soutien de Greta Van Fleet.

Pour plus d’informations sur «Metallica Mondays» et la Fondation All Within My Hands, veuillez visiter leur site officiel.