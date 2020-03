La Fondation Blues remplacera les événements phares par des événements virtuels

La Blues Foundation a annoncé que son Blues Hall of Fame annulé cérémonie d’intronisation et les 41e Blues Music Awards annuels seront remplacés par des événements virtuels, qu’il travaille actuellement à créer. Les deux événements phares devaient avoir lieu à Memphis les 6 et 7 mai respectivement.

Les équivalents virtuels des événements “célébreront les nominés et les gagnants du BMA et les intronisés au Temple de la renommée du Blues 2020”, a déclaré la Blues Foundation dans un communiqué. De plus amples informations seront fournies en temps utile sur les dates et heures des événements numériques.

Fonds de secours d’urgence pour les bleus

L’organisation crée également un fonds de secours d’urgence COVID-19 pour les musiciens de blues. La Fondation demande à ceux qui ont déjà acheté des billets pour les prix et / ou la cérémonie d’intronisation de convertir ces achats en dons au fonds. Vous pouvez faire un don maintenant à blues.org.

La création du fonds reconnaît les effets de grande ampleur de la pandémie, “dans laquelle tant de musiciens de blues trouvent des tournées et des événements annulés dans un avenir prévisible”.

Il y aura également une option pour un remboursement sur les billets achetés, ou ils peuvent être appliqués aux événements de l’année prochaine. Les détenteurs de billets recevront prochainement un formulaire par lequel ils pourront notifier leurs souhaits à la Blues Foundation. L’organisation devrait également partager les détails sur la manière et le moment de présenter une demande au Fonds de secours d’urgence COVID-19.

Au total, 14 lauréats de près d’un siècle de musique seront intronisés au Blues Hall of Fame de la Blues Foundation, désormais via l’événement virtuel. Ils vont des premiers pionniers tels que Victoria Spivey aux porte-drapeaux modernes tels que Bettye Lavette. L’anthologie de 1991 Howlin ’Wolf: The Chess Box, illustrée ci-dessus, est la sélection de 2020 en tant que Classic of Blues Recording: Album.

La Fondation ajoute que son personnel “continuera à travailler à distance au nom des bleus, et continuera à accepter les appels téléphoniques et à répondre aux e-mails pendant toute la durée de la pandémie de coronavirus.”

Écoutez le meilleur de Howlin ’Wolf sur Apple Music et Spotify.