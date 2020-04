La Fondation CMA promet 1 million de dollars au fonds de secours COVID-19

La Country Music Association (CMA) et sa branche philanthropique, la CMA Foundation, ont annoncé un engagement de 1 million de dollars au COVID-19 Relief Fund. Il s’agit du fonds créé par la Recording Academy et MusiCares pour aider les personnes les plus touchées par l’impact de COVID-19.

Les fonds récemment annoncés serviront à soutenir ceux de l’industrie musicale dont l’emploi a été affecté par les effets du virus. Il aidera spécifiquement à couvrir les frais d’hypothèque et de loyer, comme moyen d’aider à garder les professionnels de l’industrie sans emploi à leur domicile.

«Un système de ressources et de soutien»

«Nous avons entendu de première main les nombreuses répercussions de la pandémie de COVID-19 sur nos membres de l’AMC, mais aussi sur l’industrie de la musique en général», explique Sarah Trahern, chef de la direction de l’AMC. «Notre objectif est d’être un système de ressources et de soutien pour les professionnels de la musique qui sont actuellement en difficulté, et nous sommes extrêmement reconnaissants de l’engagement de MusiCares au service des professionnels de l’industrie musicale, en particulier en ce moment.

«Notre entreprise n’existe pas sans ces personnes assidues qui composent l’industrie des tournées ainsi que nos artistes, auteurs-compositeurs et musiciens, et nous espérons que notre engagement pourra apporter un peu de réconfort en ces temps troublés.»

Tiffany Kerns, directrice générale de la Fondation CMA et vice-présidente de l’AMC, Sensibilisation communautaire, ajoute: «Aussi engagée que la Fondation CMA est de veiller à ce que chaque enfant ait accès à une éducation musicale de haute qualité, la Fondation CMA ne pourrait fonctionner sans le soutien de l’industrie musicale.

«Plus que jamais, l’industrie de la musique a besoin de notre soutien et nous cherchons à aider ceux qui ont soutenu la Fondation CMA avec leur temps, leur talent et leurs ressources depuis tant d’années.»

La fière histoire de MusiCares

MusiCares a été créé en 1989 comme organisation à but non lucratif par la Recording Academy afin de protéger la santé et le bien-être de tous les musiciens. L’organisme de bienfaisance fournit de l’aide de diverses façons, notamment des programmes confidentiels de prévention, de rétablissement et d’urgence pour régler les problèmes de santé financière, médicale et personnelle. La générosité des donateurs et des professionnels bénévoles permet à l’équipe dévouée de MusiCares de travailler à travers les États-Unis, en s’assurant que la communauté musicale dispose des ressources et du soutien dont elle a besoin.

Le président de MusiCares, Steve Boom, a déclaré: «Nous sommes très reconnaissants à l’AMC pour le don extraordinaire au Fonds de secours COVID-19. Les fonds fourniront une aide indispensable aux créateurs et aux professionnels de l’industrie les plus touchés par cette pandémie. La musique country parle au cœur et l’AMC a touché le cœur de MusiCares et les nombreux membres de l’industrie qui bénéficieront de leur générosité. »

«L’AMC en est un brillant exemple»

Debbie Carroll, vice-présidente de MusiCares, santé et services sociaux, note: «Nashville représente toujours le meilleur des valeurs humaines et de la force de caractère, se présentant toujours dans les moments difficiles et en cas de besoin. L’AMC est un brillant exemple de ce qui rend cette ville formidable. Nous vous remercions du fond du cœur pour leur incroyable don qui apportera une aide indispensable à ceux qui se débattent dans la communauté musicale. »

Vous pouvez soutenir MusiCares ici. Pour les membres de l’industrie de la musique qui ont besoin d’aide, visitez MusiCares.org.

Dans une annonce connexe hier, le CMA Fest, dans lequel quelque 200 artistes country et leurs fans se réunissent à Nashville chaque juin, a été annulé pour 2020 en raison de l’épidémie de COVID-19. Auparavant prévu du 4 au 7 juin, le CMA Fest reviendra maintenant du 10 au 13 juin 2021, selon le CMA.