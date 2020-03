La Fondation George Harrison lance le «Inner Light Challenge»

La Material World Foundation, fondée par George Harrison en 1973, a annoncé aujourd’hui qu’elle avait fait un don de 500 000 $ au Fonds de secours MusiCares COVID-19, Save the Children and Medecins Sans Frontieres (Médecins sans frontières), qui fournissent tous des soins indispensables au milieu de la pandémie mondiale de COVID-19.

Pour collecter des fonds supplémentaires, la Fondation a lancé un défi aux fans de musique du monde entier, leur demandant de partager leur ligne préférée de la chanson des Beatles, “The Inner Light”, avec le hashtag # innerlight2020 sur les réseaux sociaux. Pour chaque publication avec hashtag, la Material World Foundation versera un autre dollar (jusqu’à 100 000 $) aux efforts de secours contre les coronavirus.

La chanson écrite par Harrison, qui a été publiée en tant que face B de «Lady Madonna» en 1968, a été fortement inspirée par les études des Beatles en Inde avec le Maharishi Mahesh Yogi et a pris un signal stylistique de la musique indienne classique. Il a également marqué la première des compositions de Harrison à sortir sous forme de single des Beatles. Les paroles de la chanson semblent incroyablement opportunes à la lumière des quarantaines mondiales, et offrent un doux message de réconfort: «Sans sortir de votre porte / Vous pouvez savoir toutes choses sur terre / Sans regarder par votre fenêtre / Vous pouvez connaître la chemins du ciel ».

Dans un communiqué publié aujourd’hui, Olivia Harrison a déclaré: «Ces paroles chantées par George sont un rappel positif pour nous tous qui sommes en isolement, en quarantaine ou en respectant la demande d’abri sur place. Soyons connectés et restons connectés en cette période difficile. Il y a des choses que nous pouvons faire pour vous aider et nous vous invitons à partager votre lumière intérieure. »

Pour le défi «The Inner Light», les participants sont invités à faire preuve de créativité et peuvent partager un couplet, un refrain ou une réplique de la chanson, ou, selon l’annonce d’aujourd’hui, «Chantez, jouez, fredonnez, grattez, peignez le tricoter, le chanter, le planter, prier ou méditer ». La seule exigence est que le hashtag # innerlight2020 doit être inclus. Le fils de Harrison, Dhani, a lancé la campagne avec sa propre interprétation réfléchie de la chanson, enregistrée depuis son salon, avec l’accompagnement d’un bol chantant.

La Material World Foundation – qui a emprunté son nom au quatrième album studio de Harrison en tant qu’artiste solo, 1973 Vivre dans le monde matériel – a été créé par l’artiste bien-aimé pour encourager «l’exploration de formes alternatives et diverses d’expression artistique, de points de vue sur la vie et de philosophies ainsi qu’un moyen de soutenir des organismes de bienfaisance établis et des personnes ayant des besoins spéciaux».

Bien que Harrison soit décédé en 2001, la Material World Foundation continue son travail sincère, apportant de l’aide à ceux qui en ont besoin dans le monde.

Pour en savoir plus sur la Material World Foundation, visitez leur site Web.