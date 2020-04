La Fondation Louis Armstrong lance un fonds pour les musiciens de jazz

La Louis Armstrong Educational Foundation (LAEF) a lancé un fonds d’urgence d’un million de dollars pour soutenir les musiciens de jazz indépendants de la région de New York pendant la pandémie de coronavirus, rapporte AP.

La nouvelle a été annoncée le jeudi 16 avril par le conseil d’administration de l’organisation, créant le Fonds d’urgence Louis Armstrong pour les musiciens de jazz.

Les concerts, les tournées et les performances ayant été annulés, les musiciens ont été particulièrement touchés par l’arrêt de la ville de New York et la mise en place d’un abri sur place.

Le fonds vise à fournir un soutien financier aux chanteurs et instrumentistes de jazz qui ont perdu des revenus à cause du coronavirus. Le fonds accordera des subventions uniques de 1 000 $ à des musiciens de jazz qui vivent dans la région de New York et travaillent régulièrement dans les cinq arrondissements de New York.

«L’ensemble de l’écosystème du jazz a été fermé et la communauté du jazz est dévastée. Pour atténuer une partie de la perte, ce fonds octroiera un million de dollars sans précédent pour aider les musiciens qualifiés dans le besoin », a déclaré Wynton Marsalis, icône du jazz lauréat d’un Grammy et président de la Louis Armstrong Educational Foundation.

«Bien qu’il s’agisse d’un très gros fonds pour une institution de notre taille, nous faisons ce que nous savons que« Pops »ferait; et nous invitons des individus, des fondations et d’autres organisations à se joindre à nous pour soutenir cette communauté mal desservie. »

Les musiciens peuvent soumettre une demande au site web de la fondation du 14 avril au lundi 20 avril à minuit HNE. Ils seront évalués et approuvés selon le principe du premier arrivé, premier servi. Les candidatures doivent être soumises en ligne et seront évaluées par le comité de sélection.

La fondation a été initialement fondée par Louis et Lucille Armstrong en 1969 et soutient des musiciens de jazz, des éducateurs et des étudiants.

Marsalis, qui est également directeur général et directeur artistique de Jazz at Lincoln Center, a également supervisé hier le tout premier gala en ligne de la salle. L’organisation a organisé son gala annuel en ligne, avec la diffusion en direct du «Concert mondial pour notre culture» qui est toujours disponible pour regarder sur Youtube.

La performance virtuelle mettait en vedette des artistes du Japon, du Brésil, de Russie, du Pakistan, d’Afrique du Sud, d’Allemagne, de Belgique, d’Espagne, d’Italie, de Cuba et des États-Unis, se joignant au Jazz at Lincoln Center Orchestra avec Wynton Marsalis depuis des endroits éloignés.

