La Fondation Mac Miller fait un don de 100 000 $ au YMCA de Pittsburgh

Selon un rapport de CBS à Pittsburgh, le Mac Miller Fund fait un don de 100 000 $ pour soutenir des programmes de musique pour adolescents dans un YMCA local.

Miller, originaire de Pittsburgh, est décédé tragiquement d'une surdose à l'âge de 26 ans en septembre de l'année dernière. Un certain nombre de personnes ont par la suite été arrêtées en raison de sa mort.

Sa fondation, qui a débuté peu de temps après sa mort et qui s'appelait autrefois le Mac Miller Circles Fund, fera un don de trois ans au YMCA Lighthouse Project. À son tour, cela financera un programme qui forme les adolescents à devenir des ingénieurs du son, connu sous le nom de Programme d'apprentissage en enregistrement sonore Tuff.

En octobre 2018, la fondation a organisé un concert hommage pour lever des fonds pour ses activités. Intitulé Mac Miller: A Celebration of Life, le spectacle a eu lieu au Greek Theatre de Los Angeles et comprenait des performances de:

Chance the RapperSZAJohn MayerAnderson .Paak

Le concert aurait rapporté environ 350 000 $, et il a depuis recueilli près d'un million de dollars au total.

La fondation a publié une déclaration en même temps que le cadeau, dans laquelle la famille a déclaré: «Il tenait beaucoup à travailler pour rendre le monde plus agréable et nous continuerons de le faire.»

Dans d'autres nouvelles de Mac Miller, Pharrell a récemment discuté du rappeur dans une interview avec Vulture, abordant le projet inachevé sur lequel ils travaillaient au moment de la mort de Miller.

Pharrell a dit de Miller:

«Je me souviens juste qu'il était un fan de musique et qu'il voulait aller plus loin et se mettre au défi. Il était vraiment indépendant dans le rap, mais il aimait Tribe et toute la merde jazzy, et il aimait beaucoup de choses que nous faisions, des disques de rap influencés par le jazz qui avaient ce genre de couleurs et d'accords. Et il voulait en savoir plus. Il voulait que les gens sachent qu'il y avait bien plus pour lui que son succès de rap indépendant. Il voulait que les gens connaissent les couches et la profondeur de son potentiel. »