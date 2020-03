La fondatrice de Honey Pot Beatrice Dixon explique comment la musique la motive

Dans le cadre de notre série en cours pour le Mois international de la femme, nous avons mis en évidence des femmes de toutes les facettes de l’industrie grâce à notre «Les femmes au front» campagne.

Avec la conviction que les femmes ne devraient pas seulement être au premier plan de la conversation ce mois-ci (mais tous les mois), notre objectif est de mettre en valeur les artistes, les entrepreneurs, les créatifs, les propriétaires d’entreprise et les pionniers. La prochaine étape de notre série est Beatrice Dixon, fondatrice de The Honey Pot Company.

Le virage vers des produits plus écologiques, plus durables et d’origine éthique est passé d’une tendance animée à une demande écrasante des clients. Une demande qui s’applique non seulement à la mode et à l’alimentation, mais aussi au maquillage et aux produits de santé féminins.

Entrez Beatrice Dixon, la fondatrice et PDG de la marque de soins féminins à base de plantes, appartenant à des noirs, The Honey Pot Company.

L’expérience de Dixon dans les produits pharmaceutiques, la vente au détail et les aliments naturels l’a mise sur la voie de l’établissement de sa marque, mais ce fut une lutte médicale personnelle qui l’a incitée à résoudre non seulement ce qui la touchait, mais à élever d’autres femmes et à entamer une conversation autour de l’unique expérience des soins de santé des femmes.

Après avoir formulé un mélange unique de remèdes à base de plantes, Dixon a lancé l’entreprise sur le marché et Honey Pot est maintenant disponible dans les magasins à l’échelle nationale de Target, Urban Outfitters, Walgreens et Whole Foods, entre autres détaillants.

Honey Pot fabrique tout, des tampons et des tampons aux lavages, sprays et lingettes féminins, tous bénéficiant d’une formule sans cruauté et 100% naturelle, soutenue par une formule scientifique.

Dixon reconnaît que la connexion esprit-corps et le sentiment de bonheur dans sa propre peau sont aussi importants que sa connexion émotionnelle et physique à la musique.

«La musique est dans mon quotidien. Je ne peux pas vraiment bien fonctionner si je n’ai pas de plaisir audible. Je crée constamment des listes de lecture basées sur l’humeur. Cela m’aide à me préparer pour les réunions, le nettoyage de ma maison, les voyages, tout. C’est l’une de mes bouées de sauvetage! »

Ses artistes incontournables sont tout aussi éclectiques, allant de Diana Ross aux héros rock de New York, les Yeah Yeah Yeahs.

Cette passion pour la musique est également à l’origine de sa passion pour la marque qu’elle a créée, qui a reçu de nombreuses distinctions et des approbations sérieuses. Plus récemment, elle a été nommée l’une des 100 femmes entrepreneures les plus innovantes de l’Entrepreneur en 2019 et a reçu le fonds New Voices de plusieurs millions de dollars de Sundial et Unilever, faisant de Dixon l’une des 40 premières femmes de couleur à lever un million de dollars en capital-risque .

Défenseur des femmes et des femmes de couleur dans les affaires, Dixon apporte une énergie positive et de l’humilité à son rôle au sein de l’entreprise grâce à la philanthropie. Honey Pot est fier de faire un don à AFRIpads et à l’organisation #happyperiod.

Tout comme en musique, son produit a ouvert les conversations autour de l’intersectionnalité entre la visibilité des femmes, la race et une plus grande diversité.

Dixon continue de défendre les femmes et d’innover sa marque et l’avenir de Honey Pot ne semble que plus doux.

Visitez notre site Women To The Front pour plus de profils, listes de lecture et fonctionnalités qui célèbrent les nombreuses réalisations des femmes dans la musique dans tous les genres et professions.

