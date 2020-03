La FTC émet un avertissement contre Cardi B sur Instagram Post

La Federal Trade Commission (FTC) a émis des avertissements officiels à plusieurs célébrités et influenceurs des médias sociaux – y compris le rappeur Cardi B – au sujet de violations de la divulgation. Le rappeur a vanté la société de thé de désintoxication Teami sur Instagram sans respecter les directives de divulgation du parrainage de la FTC.

Cardi B, qui compte près de 60 millions de followers sur Instagram, a publié un article sur la vente du Vendredi noir de Teami en novembre 2018; ce message a finalement reçu plus de 20 millions de vues.

Bien que le message comprenait un hashtag – #teamipartner – indiquant que Cardi avait été payée pour ses efforts, la lettre de la FTC soulignait que cette divulgation était insuffisante car les utilisateurs qui naviguaient sur l’application ne pouvaient la voir qu’après avoir cliqué sur l’option “plus” pour développer le texte. De plus, la FTC a allégué que la divulgation était inadéquate parce que Cardi B n’avait pas explicitement mentionné le parrainage dans la vidéo qui accompagnait la publication.

La lettre fortement rédigée, examinée par Digital Music News ce matin, recommandait également à Cardi B de revoir les exigences du gouvernement fédéral en matière de publications sur les médias sociaux. Il a également averti que “les influenceurs qui ne font pas de divulgation adéquate sur leurs relations avec les commerçants sont soumis à des mesures d’application de la loi par la FTC.” Enfin, la jeune femme de 27 ans a été invitée à répondre avec une lettre d’elle-même «décrivant les actions» qu’elle entreprendra pour prévenir de futures violations des directives de la FTC et de la loi fédérale.

Teami lui-même n’a pas été décroché par la FTC. En plus de contester les tactiques d’influence de l’entreprise sur les médias sociaux, le gouvernement fédéral a contesté l’efficacité et la valeur supplémentaire de la perte de poids et des thés détoxifiants. Après que Teami ait informé la FTC qu’ils ne pouvaient pas se permettre l’amende initialement prélevée de 15,2 millions de dollars, le chiffre a été réduit à 1 million de dollars.

Cardi B n’a pas commenté publiquement l’avertissement de la FTC, et il n’est pas clair si elle et son équipe ont soumis la réponse demandée, qui est fixée au 30 mars.

Le natif de New York apparaîtra dans Fast & Furious 9, qui a terminé sa principale photographie en novembre de l’année dernière et devrait sortir en mai. Cependant, il est possible qu’Universal Pictures retarde la date de sortie de F9 en raison de problèmes de coronavirus (COVID-19), comme ils l’ont fait récemment avec No Time to Die.