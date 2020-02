La gamme complète du festival de musique Pitchfork 2020 est annoncée

Le 15e festival annuel de musique Pitchfork a lieu du vendredi 17 juillet au dimanche 19 juillet à Union Park à Chicago. Les têtes d’affiche sont Yeah Yeah Yeahs, Run the Jewels et National.

La programmation comprend également le premier spectacle Fiery Furnaces en 10 ans, ainsi que Big Thief, Angel Olsen, Kim Gordon, Cat Power, Danny Brown, Sharon Van Etten, Thundercat, Jehnny Beth, Tierra Whack, Deafheaven, Waxahatchee, Phoebe Bridgers, Tim Hecker et le Konoyo Ensemble, SOPHIE, Fennesz, Caroline Polachek, Maxo Kream, Yaeji, Rapsody, Hop Along, Twin Peaks, Oso Oso, et plus encore. Découvrez la gamme complète ci-dessous.

Les billets pour Pitchfork Music Festival sont en vente au prix de 75 $ par jour ou 185 $ pour un laissez-passer de trois jours. Le niveau Pitchfork PLUS est de 160 $ ​​par jour ou 385 $ pour un laissez-passer de trois jours et propose une variété d’équipements exclusifs, notamment: des marchands de nourriture haut de gamme, des bars spécialisés privés et des salles de bains climatisées haut de gamme. Les détails et les billets sont disponibles ici. Découvrez la galerie de photos de l’année dernière mettant en évidence les meilleurs moments du festival 2019 ici.

Pour lancer notre 15e anniversaire, Pitchfork organise des soirées gratuites à la Chicago Athletic Association ce soir (19 février) et demain (20 février). Les événements – mettant en vedette Cool Kids, DJ Spinn, Spencer Tweedy, et plus – sont à pleine capacité. D’autres expériences de 15 ans seront annoncées prochainement – restez à l’écoute!

Vendredi 17 juillet

Ouai ouai ouai

Angel Olsen

Les Fiery Furnaces

Jehnny Beth

Deafheaven

Waxahatchee

Tim Hecker et l’ensemble Konoyo

SOPHIE

Fennesz

Hop Along

Dehd

SPELLLING

KAINA

Femdot

Samedi 18 juillet

Courez les joyaux

Sharon Van Etten

Pics jumeaux

Danny Brown

Thundercat

Cat Power

Tierra Whack

BADBADNOTGOOD

Dave

Oso Oso

Divino Niño

Scouts

Ezra Collective

Margaux

Dimanche 19 juillet

Le National

Big Thief

Kim Gordon

Phoebe Bridgers

Yaeji

Caroline Polachek

DJ Nate

Maxo Kream

Rapsody

Faye Webster

Mariah la scientifique

Dogleg

The Hecks

Le Snaketime de Dustin Laurenzi

.