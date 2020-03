La gamme originale de Candlebox se réunira pour célébrer le 25e anniversaire de «Lucy»

Comme le suivi réussi de BOUGIE‘s breakout, premier album vendu platine, la sortie du deuxième groupe, “Lucy”, a été salué comme un “classique culte de bonne foi” grâce au Top 10 “Leçons simples” et favoris des fans “Meilleur ami” et titre “Lucy”. Maintenant, 25 ans après “Lucy”Avec la sortie du groupe, la formation originale du groupe se réunit pour deux concerts exclusifs les 2 et 3 octobre pour célébrer son héritage et 30 ans de plus grands succès.

De retour à leurs racines de Seattle pour le week-end spécial de l’anniversaire, les rockers chevronnés donneront le coup d’envoi avec une performance acoustique intime et dépouillée au Crocodile le vendredi 2 octobre. “Une soirée avec bougeoir” mettra en vedette les quatre membres fondateurs débranchés alors qu’ils lancent une rétrospective de carrière de 30 ans de musique et de souvenirs. Pour célébrer cette étape importante, le groupe offrira deux options de billets pour ce spectacle: VIP, qui comprend l’accès à soundcheck, une rencontre et salutation, une commémoration BOUGIE affiche laminée et exclusive signée, et admission générale, qui présente la commémoration BOUGIE stratifié et affiche exclusive signée.

Le samedi 3 octobre, la célébration se poursuit au Paramount Theatre en présence des membres originaux “Le 25e anniversaire de Lucy et 30 ans de plus grands succès”. Au cours de ce spectacle explosif, le groupe interprètera non seulement des chansons de son deuxième album certifié or, mais emmènera également les fans dans la mémoire avec une vague de succès consécutifs et rarement entendu des faces B et des reprises live. Joindre BOUGIE pour cette soirée extraordinaire de musique sont les autres hard rockers de Seattle PAPIERS DE MARCHE et invité spécial Peter Cornell (SOULE GONFLABLE).

Une billetterie VIP limitée sera offerte en plus de l’AG pour ce spectacle et comprendra l’accès à soundcheck, une rencontre avec le groupe, une cérémonie commémorative BOUGIE stratifié, affiche exclusive signée, BOUGIE koozie et autocollant.

Les billets pour ces deux spectacles seront en vente le vendredi 6 mars.

