La Géorgie couvre «tout ce que je voulais» de Billie Eilish: écouter

La Géorgie a couvert Billie Eilish pour sa nouvelle sortie Spotify Singles. En plus d’une interprétation de son propre «About Work the Dancefloor», la multi-instrumentiste londonienne a enregistré une interprétation de «tout ce que je voulais», un single qui a suivi les débuts d’Eilish aux Grammy Awards QUAND NOUS ALLONS TOUS S’ENDORTIR, O DO ALLONS-NOUS ?. Écoutez ces deux enregistrements ci-dessous.

Le deuxième album de Georgia, Seeking Thrills, est sorti plus tôt cette année. Découvrez où «À propos de Work the Dancefloor» a été placé sur «Les meilleures chansons de 2019».

