«La giroflée»: Etta James, loin d’être timide et qui prend sa retraite à 17 ans

Le style vocal audacieux et confiant de Etta James ne l’amènerait pas à être décrite comme une giroflée – mais elle est d’abord devenue célèbre avec un disque nommé d’après un. «La giroflée» beaucoup plus connu sous le nom de «Dance With Me Henry», est entré dans le tableau R&B de Billboard quelques semaines après le 17e anniversaire d’Etta. Des décennies plus tard, il a trouvé un nouveau public improbable sur la bande originale de Back To The Future.

James avait un crédit d’écriture sur la chanson avec Johnny Otis et Hank Ballard, cette dernière star figurant sur la liste parce qu’il a écrit le hit qui l’a inspirée. Le débauche «Work With Me, Annie» a été un énorme succès R & B pour Ballard et son groupe les Midnighters, en tête des charts pendant sept semaines au printemps. Cela a conduit à plusieurs suivis et enregistrements de réponses, dont l’un des leurs, «Annie Had A Baby».

L’enregistrement par Etta de la chanson qui est devenue connue sous le nom de «Dance With Me Henry» mettait en vedette les «réponses» masculines non facturées du chanteur-écrivain R&B Richard Berry. Enregistré pour le label Modern, il a été crédité à Etta James and the Peaches et a fait ses débuts au palmarès le 19 février 1955.

La chanson est apparue, dans la section Rhythm & Blues de Billboard, à la fois dans le palmarès Best Sellers In Stores et Most Played By Jockeys; en juin, cette dernière liste deviendrait R&B le plus joué par les Jockeys. Son single a ensuite passé quatre semaines non consécutives au n ° 1 en avril et mai.

Malheureusement pour Etta, il y avait la couverture pop inévitable de “The Wallflower” pour l’empêcher de traverser, pour ainsi dire. Georgia Gibbs, la chanteuse de Worcester, Massachusetts, qui figurait déjà dans le palmarès pop avec une version de “ Tweedle Dee ”, a volé avec “ Dance With Me Henry (Wallflower) ”, comme son single Mercury a été appelé, et en tête du palmarès pop pour trois semaines. Néanmoins, la voix de l’adolescent Etta James se fait maintenant entendre sur la scène nationale.

‘The Wallflower’ est sur la bande originale de Back To The Future, qui peut être achetée ici.

