La guitare emblématique «Frankenstein» d’Eddie Van Halen arrive avec un prix abordable pour un musicien de tous les jours

EVH a dévoilé la toute nouvelle série Striped Frankie, les modèles Wolfgang WG Standard actualisés, y compris le tout nouveau Wolfgang WG Standard Exotic Spalted Maple et de nouvelles couleurs pour le Wolfgang Special.

Largement considérée comme la guitare électrique la plus reconnaissable de tous les temps, Eddie Van Halenest emblématique et vénéré Frankenstein La guitare est arrivée avec un prix que le musicien ordinaire peut se permettre sous la forme de la série rayée Frankie. (Prix de détail suggéré par le fabricant: 2 344,81 $)

Sportif Eddiecélèbre rouge avec un travail de peinture à rayures blanches et noires et un look revisité usé, le tout nouveau Frankie dispose d’un tilleul Stratocastercorps de style jumelé à un manche en érable quart de scie renforcé de graphite. Une finition huilée à l’arrière du manche permet des heures de confort de jeu, tandis que la touche en érable à rayon composé de 12 “-16” avec 22 frettes jumbo a été conçue pour des styles de jeu rapides et furieux.

Routé pour une configuration de ramassage HSS comme EddieInstrument original de Frankie, le Frankie dispose d’un micro chevalet humbucker EVH Wolfgang avec un mannequin Strat micro manche et une lame factice à cinq voies logée en position médiane.

Un robuste et fiable EVH-marqué flamand rose verrouillage trem et flamand rose l’écrou de blocage fonctionne en tandem pour un réglage précis même avec des changements extrêmes de hauteur, tandis que l’EVH D-Tuna se réaccorde en drop-D et en arrière avec une précision stricte en un clin d’œil.

Les autres caractéristiques uniques du Frankie incluent une jupe blanche Strat-moteur de contrôle de volume unique (étiqueté «tonalité»), pickguard noir personnalisé, matériel chromé reliced, boutons de sangle standard et EVH plaque de cou.

Le Wolfgang WG Standard a été actualisé avec de nouvelles couleurs et de tout nouveaux manche et touches en érable cuit, tandis que la gamme WG Standard Exotic accueille le tout nouveau Wolfgang WG Standard Exotic Spalted Maple.

Bénéficiant du même style et d’un son massif Eddie Van Halen créés avec une étiquette de prix que le musicien de tous les jours peut se permettre, tous les modèles Wolfgang WG Standard offrent un corps en tilleul avec un contour avant-bras “coupe confort” spécial pour une facilité de jeu maximale. Le manche en érable boulonné boulonné avec des tiges de renfort en graphite résiste bien aux ravages de la température et de l’humidité, tandis qu’une roue à rayons commodément située à la base du manche permet des ajustements rapides et indolores des truss rod.

Ces haches élégantes présentent également une finition huilée à l’arrière du manche et une touche en érable cuit au rayon composé de 12 “-16” avec des bords roulés, 22 frettes jumbo et des incrustations de points noirs.

Deux micros humbucker EVH Wolfgang montés directement sur le corps augmentent le transfert de vibrations, ce qui entraîne un maintien pendant des jours. Deux boutons de commande en forme de dôme ont été composés pour Van Halenles spécifications exigeantes de la société – les pots de 500k à la sensation douce permettent de trouver facilement un son unique tout en conservant l’éclat haut de gamme Wolfgang micros. le EVH-marqué flamand rose Un pont spécial et un écrou de verrouillage R2 maintiennent toujours l’instrument en harmonie pendant le jeu le plus intense.

Le Wolfgang WG Standard est désormais disponible en noir brillant avec une tête de manche noire et des garnitures chromées noires, ainsi qu’en blanc crème, mat mat, orange fluo, Quicksilver, vert limon ou taxi noir avec une poupée noire et une garniture noire.

Recouvert d’un élégant dessus en érable matelassé et d’une reliure naturelle masquée, le Wolfgang WG Standard QM est disponible en Black Fade, Chlorine Burst, Northern Lights, Tahiti Night ou Transparent Amber avec une poupée noire et une garniture en chrome noir.

Doté d’un dessus en érable écaillé et d’une reliure naturelle masquée, le Wolfgang WG Standard Exotic Spalted Maple est disponible en naturel avec une tête de manche noire et des garnitures en chrome noir.

Conçu avec un style époustouflant, un son géant et une jouabilité à grande vitesse, le Wolfgang Special est maintenant disponible dans les finitions Burgundy Mist Metallic, Deep Purple Metallic ou Ice Blue Metallic avec une poupée assortie. Le modèle Burgundy Mist Metallic présente une reliure de corps noire et une garniture noire, tandis que les modèles Deep Purple Metallic et Ice Blue Metallic sont dotés d’une reliure de corps crème et de garnitures chromées.

Le Wolfgang Special est doté d’un corps en tilleul avec un dessus arqué et un manche en érable boulonné robuste renforcé de graphite. Le cou est sculpté et roulé Eddie Van HalenLes spécifications rigoureuses de la marque sont dotées d’une finition en uréthane frottée à la main au dos. Amorcée pour des fils de riffing et de flambage énergiques et de haute performance, la touche en ébène à rayon composé de 12 “-16” a 22 frettes jumbo et incrustations de points perloid. Les réglages des truss rods n’ont jamais été aussi faciles grâce à une roue à rayons idéalement située à la base du manche.

Une paire de micros humbucker EVH Wolfgang Alnico 2 noirs personnalisés est montée directement sur le corps, offrant une voix dynamique mais articulée, ainsi qu’un sustain sans fin pour des accords et des lignes de mélodie puissants. Un fiable EVH-marqué flamand rose verrouillage trem et flamand rose l’écrou de blocage fonctionne en tandem pour un réglage précis, même avec des changements extrêmes de hauteur, tandis que l’EVH D-Tuna se réaccorde au drop-D et au dos avec une précision stricte en un clin d’œil, avec un contrôle de volume à faible friction pour des houles lisses et un contrôle de la tonalité à friction élevée qui empêche le changement de tonalité accidentel.

Deux des noms les plus importants et reconnaissables du rock’n’roll ont uni leurs forces en 2005 pour développer et lancer EVH marque de guitares, amplificateurs et produits musicaux. Icône de guitare Eddie Van Halen combine plus de 35 ans d’instinct et d’innovation inégalés dans la conception d’instruments et d’amplificateurs avec l’expertise des artisans et ingénieurs de Aile pour créer certains des instruments de musique de la plus haute qualité, au meilleur son et les plus durables disponibles aujourd’hui.

EVH les produits de marque incarnent Eddie Van Halenlégendaires capacités de création sonore créées en partenariat avec Aile, l’un des principaux fabricants, distributeurs et distributeurs d’instruments de musique au monde. Les produits notables incluent les amplificateurs et enceintes EVH 5150III, Frankenstein réplique guitare, Striped Series et Wolfgang guitares en plus de haute qualité EVH accessoires pour guitare et ampli.

Pour plus d’informations, veuillez visiter www.evhgear.com.