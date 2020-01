La guitare spéciale rouge de Brian May inspire la nouvelle montre de sport Seiko 5

Tout au long de sa longue et continue carrière, la légende du rock Brian May a fait confiance à sa guitare “Red Special” pour créer le son qui a contribué à faire de Queen l’un des groupes de rock les plus admirés et les plus célébrés au monde. Il s’est également appuyé sur Seiko. Depuis plus de 40 ans, May porte une montre de plongée Seiko dont le design toujours populaire est l’inspiration de la dernière collection Seiko 5 Sports.

May a acheté sa montre Seiko lors de sa première tournée au Japon dans les années 1970 depuis que sa guitare et sa montre ont parcouru le monde ensemble, faisant de la bonne musique et gardant du bon temps.

Le spécial rouge a maintenant inspiré une nouvelle montre Seiko 5 Sports dont le cadran fait écho au design de la guitare que May et son père ont construite au début des années 60. La guitare a été fabriquée à la main, avec seulement des outils à main. Le col a été sculpté dans le bois d’une ancienne cheminée, centenaire à l’époque. Le corps a été fabriqué à partir de panneaux lattés avec un insert en chêne ancien et recouvert d’un placage d’acajou que le jeune guitariste a teint et poli lui-même.

Le système de trémolo innovant conçu par May comportait une plaque à bascule en acier doux sculptée à la main pivotant sur le bord d’un couteau, la traction des cordes étant équilibrée par des ressorts de soupape de moto. Pour terminer le travail, le bras de trémolo a été improvisé à partir d’une partie d’un support de sacoche de vélo, coiffé d’un morceau d’une aiguille à tricoter robuste. Le Red Special est un travail d’amour qui a uniquement servi Brian May sur scène et en studio pendant plus d’un demi-siècle.

La nouvelle montre Seiko 5 Sports est construite de manière très différente mais est également conçue pour durer. Avec le calibre 4R36 de longue date en son cœur, une résistance à l’eau de 10 bars, un cristal Hardlex et son boîtier en acier robuste, il possède toutes les qualités qui ont fait de Seiko 5 Sports autant de fans au fil des décennies. Le cadran a les mêmes couleurs rouges et noires que le «Red Special» et présente un motif boisé délicat comme le corps de la guitare.

La montre est offerte en édition limitée avec la signature de Brian May au dos du boîtier et est livrée avec une boîte de présentation spéciale conçue sur les lignes du flight case personnalisé du Red Special. La boîte de présentation contient également une pièce commémorative basée sur la pièce de six penny qu’il a utilisée tout au long de sa carrière comme plectre. La montre est présentée sur un bracelet en nylon noir, conçu pour refléter le bracelet que May utilise maintenant sur sa guitare.

Seiko est reconnaissant à Brian May pour l’opportunité de célébrer sa créativité et sa musique avec cette montre Seiko 5 Sports. La légende de la guitare a commenté: «Je suis ravi de voir cette montre prendre vie et fier que la création de moi et de mon père il y a toutes ces années ait inspiré cette collaboration. J’adore ma Seiko et elle m’a bien servi pendant de nombreuses années. Je porterai ce nouveau avec fierté. »

