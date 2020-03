La journée 2020 du magasin de disques a été reportée en raison de problèmes de coronavirus

Le Record Store Day 2020 a été reporté car les problèmes de santé augmentent à la suite de la pandémie mondiale de coronavirus. Initialement prévu pour le 18 avril, l’événement musical mondial aura désormais lieu dans les magasins de disques participants le samedi 20 juin. «RSD reconnaît la nécessité d’être de bons citoyens des communautés locales et mondiales tout en offrant à nos magasins participants le monde la meilleure chance d’avoir une journée de magasin de disques rentable et réussie », ont déclaré les organisateurs dans un communiqué.

Alors que les cas de coronavirus continuent d’être diagnostiqués, les pays s’emploient à réprimer toute nouvelle flambée de la maladie. Cette semaine, New York, par exemple, a interdit tous les rassemblements de plus de 500 personnes, des lieux tels que Carnegie Hall annulant toute programmation jusqu’en avril. Les festivals, y compris Coachella et SXSW, ont été soit reportés soit annulés, tandis que Live Nation Entertainment et AEG Presents suspendent tous leurs tournées jusqu’à la fin du mois. La cérémonie d’intronisation au Rock Hall 2020 a également été reportée.

En savoir plus dans «Que se passe-t-il lorsqu’un festival de musique est annulé en raison d’un coronavirus?» »et« Comment 14 grandes villes réagissent au coronavirus ».

RSD is worldwide and celebrates a record store's place in their community. As good citizens of those communities we want everyone to be safe, healthy and feel comfortable coming to the party.

Record Store Day 2020 is moving to June 20. #washyourhands #benice #listentorecords pic.twitter.com/SLg8bSVa9p

— Record Store Day (@recordstoreday) March 13, 2020