La journée du magasin de disques est retardée jusqu’en juin en raison d’une pandémie de coronavirus

Les festivals de musique très attendus et les conférences de plusieurs milliers d’invités ne sont pas les seuls événements qui sont reportés en raison de la pandémie de coronavirus (COVID-19). La journée du magasin de disques, une sortie annuelle appréciée dans les magasins de disques indépendants du monde entier, a été reportée au mois de juin.

Les organisateurs de Record Store Day ont fait cette annonce via un communiqué de presse et les réseaux sociaux.

Bien qu’il ait été reconnu que la décision était difficile à prendre, les organisateurs ont également indiqué que «la santé et la sécurité du grand public doivent passer avant tout». Le message s’est terminé par une recommandation que les fans de vinyle continuent de soutenir leurs magasins locaux, ainsi qu’un rappel que la journée Record Store aura désormais lieu le 20 juin.

Sur Twitter, certains utilisateurs ont été déçus par le développement, mais la majorité d’autres ont semblé apprécier le report pour des raisons de sécurité. Un individu a tweeté: “Cela est officiellement allé trop loin.” Inversement, un autre fan a déclaré: «Cela me rend triste d’attendre jusqu’en juin, mais je comprends pour la sécurité de tout le monde. Faites attention jusque-là à tout le monde.

La semaine dernière, Record Store Day a annoncé une longue liste de sorties exclusives qui devaient coïncider avec l’événement. Et le mois dernier, Brandi Carlile, une passionnée de vinyle de longue date, a été déclarée ambassadrice du Record Store Day 2020. Au moment de la rédaction de cette pièce, le natif de Seattle n’avait pas commenté le retard de Record Store Day.

Les gouvernements des États des États-Unis et les gouvernements fédéraux du monde entier, y compris ceux de la Californie,

L’Ohio, l’Australie et l’Italie, pour n’en nommer que certains, ont interdit les grands rassemblements dans le but de minimiser la propagation du coronavirus. Dans la même veine, Live Nation et AEG ont reporté indéfiniment leurs événements, et les saisons MLB et NBA ont été mises sur glace, tout cela à cause des craintes de COVID-19.

Le président Trump a déclaré une urgence nationale cet après-midi – une mesure qui pourrait mettre 50 milliards de dollars à disposition pour lutter contre le COVID-19, en plus des 8,3 milliards de dollars précédemment alloués par le Congrès. Il y a quelques instants, il a été révélé que 1 000 membres de la Garde nationale seront bientôt déployés en Floride, en Iowa, en Louisiane, au Rhode Island, à New York et à Washington pour fournir une assistance.