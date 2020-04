La journée du magasin de disques n’est pas annulée en Grande-Bretagne – voici le nouveau plan

Les organisateurs de Record Store Day UK se préparent à réaliser leur événement très attendu tout en respectant les directives de distanciation sociale et en assurant la sécurité des employés et des clients.

Les planificateurs de Record Store Day UK (RSD UK) ont révélé leurs plans mis à jour plus tôt dans la journée. Au lieu de se dérouler le 20 juin, comme prévu, Record Store Day UK sera réparti sur trois samedis: 29 août, 26 septembre et 24 octobre.

Dans les plans susmentionnés, les organisateurs ont indiqué que le programme en trois parties Record Store Day UK permettra au plus grand nombre de magasins de participer, sans doute tout en garantissant le bien-être des participants. En outre, la déclaration a noté que les planificateurs prennent des mesures, sur la base des recommandations du gouvernement, pour assurer que les célébrations de RSD UK “sont aussi socialement responsables et sûres pour toutes les personnes impliquées que possible.”

Le message s’est terminé en reconnaissant la fluidité de la pandémie de COVID-19 et des mesures préventives correspondantes, en plus de souligner que des mises à jour supplémentaires seront fournies: «Nous sommes conscients qu’il s’agit d’une situation en constante évolution qui pose chaque jour de nouveaux défis. Veuillez consulter www.recordstoreday.co.uk pour les mises à jour. »

Les mesures de lutte contre le coronavirus du Royaume-Uni resteront en place jusqu’au 7 mai au moins; les autorités devraient évaluer la situation et prendre une décision dans un proche avenir. Lundi, le Premier ministre britannique Boris Johnson est retourné au travail après une rude bataille avec COVID-19.

À ce jour, les professionnels de la santé du Royaume-Uni ont diagnostiqué plus de 165 000 cas de COVID-19, et plus de 26 000 résidents ont péri en raison des complications de la maladie.

Les premières réponses des médias sociaux au nouveau plan de Record Store Day UK sont mitigées, et peu de fans expriment leur mécontentement. “Ouais, c’est un peu fou … Pourquoi ne pas simplement mettre les titres en vente dans les magasins de disques indépendants en juin comme prévu si aller au magasin n’est pas possible”, a écrit un individu.

Une autre personne a tweeté: «C’est une terrible idée. Faites-en une version en ligne cette année pour que tout le monde puisse rester en sécurité. Trois jours? Allons…”

Une liste mise à jour des versions exclusives de RSD UK (et de leurs magasins correspondants) sera publiée le mois prochain.