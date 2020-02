La journée du magasin de disques nomme Brandi Carlisle «ambassadrice» pour 2020

Record Store Day 2020 semble sur le point de ravir les fans de vinyle et de stimuler les ventes. Et en témoignage de la force du disque (et du magasin de disques), la chanteuse et auteur-compositeur primée aux Grammy Awards Brandi Carlile monte à bord en tant qu’ambassadrice de la marque.

L’annonce a été faite via le site officiel de Record Store Day. Une vidéo de six minutes présente la vaste collection de disques de Carlile (et son «studio d’enregistrement attique» bien décoré et confortable). Les disques les plus appréciés de l’homme de 38 ans incluent Madman Across the Water d’Elton John (qui a joué pendant le clip), une œuvre signée Carter Family et une copie signée de Blue de Joni Mitchell, parmi plusieurs autres.

Il a également été noté que l’amour de Carlile pour le format l’a incitée à rendre chacun de ses efforts disponible sur vinyle, remontant à son premier album éponyme en 2005. La native de Washington a clôturé la vidéo en rappelant aux fans que les magasins de disques indépendants se soucient de et protéger les rêves des artistes, et qu’il est important d’aider ces entreprises à rester à flot.

Le Record Store Day 2020 devrait avoir lieu le samedi 18 avril.

L’événement annuel a officiellement commencé en 2008 et, aujourd’hui, la grande majorité des quelque 1 400 magasins de disques indépendants américains participent, en plus d’une multitude d’artistes, de fans et de professionnels de l’industrie. De plus, de nombreux magasins de disques européens se sont ralliés derrière la journée et la cause.

Les ventes record aux États-Unis ont augmenté pendant 13 années consécutives, et au cours de la semaine précédant Noël 2019, les fans ont acheté 1,24 million d’unités de vinyle (au moins selon Nielsen). La popularité et la portée immenses (et toujours croissantes) du médium, en coordination avec le soutien des artistes et le plaidoyer de groupes commerciaux comme la Vinyl Alliance, pourraient bien faire du Record Store Day 2020 le plus grand à ce jour.

Dans un autre témoignage de la popularité du vinyle, les fans et les professionnels se sont récemment réunis pour soutenir Apollo Masters, une entreprise californienne qui a fabriqué la laque utilisée pour presser les maîtres du vinyle. L’usine de production de Banning a brûlé et, face aux retombées de cette immense tragédie, les voix avant-gardistes de l’industrie ont donné un ton optimiste.

Brandi Carlile se prépare à entamer une tournée le 6 mars avec un spectacle en Floride. Les représentations sont prévues jusqu’en octobre.