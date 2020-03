La juge annule le jugement de 2,8 millions de dollars contre Katy Perry pour atteinte aux droits d’auteur

L’année dernière, un jury californien a déclaré Katy Perry coupable de violation du droit d’auteur et lui a ordonné de verser 2,8 millions de dollars à Flame, un rappeur chrétien. Maintenant, après une longue et coûteuse bataille en salle d’audience, Perry et son équipe juridique ont annulé avec succès la décision.

La juge du district de Californie, Christina A. Snyder, a présenté ce soir un dossier de 32 pages sur l’affaire, dans lequel elle a rappelé les circonstances de l’affaire, les arguments, la décision initiale du jury et les désaccords en cours.

En fin de compte, le juge Snyder a déterminé que Flame et son équipe juridique n’avaient pas «satisfait au test extrinsèque» ou à la norme objective par laquelle une violation présumée du droit d’auteur est jugée; L’équipe juridique de Flame a affirmé que le «cheval noir» de Perry provenait du «bruit joyeux». En plus de jeter l’amende imposée à Katy Perry, le juge Snyder a rejeté tout intérêt avant jugement qui aurait pu être dû à Flame.

Comme on pouvait s’y attendre, la longue quête de Perry pour un nouveau procès a été jugée théorique parce que l’amende de 2,8 millions de dollars a été annulée. Néanmoins, le juge Snyder a indiqué qu’une cour d’appel pourrait trouver un problème avec le fondement juridique du licenciement et, dans ce cas, un procès distinct pourrait être organisé.

Au moment de la rédaction de cette pièce, Katy Perry n’avait pas publiquement commenté son triomphe dans la salle d’audience.

Sur Twitter, cependant, les fans ont rapidement exprimé leur approbation de la décision. Un utilisateur a tweeté «Justice for Katy» avec un emoji du cœur, et un autre a écrit «Katy continue de gagner !! Elle vient pour le sang », suivie d’une série d’émojis au visage brûlant. Comme cela a été le cas tout au long du procès et du processus d’appel, le sentiment populaire semble être du côté de Perry.

Et bien que l’on puisse imaginer que Katy Perry est excitée par la victoire juridique, ce n’est guère la seule chose qu’elle célèbre.

Plus tôt ce mois-ci, la femme de 35 ans a sorti «Never Worn White», dans laquelle elle a confirmé que son premier enfant était en route. Son fiancé, Orlando Bloom, a récemment fait la une des journaux en déclarant que son mariage et celui de Perry pourraient bien être repoussés en raison de la pandémie de coronavirus (COVID-19). Les deux ont organisé un mariage à destination au Japon, qui a signalé à ce jour environ 900 cas de COVID-19.