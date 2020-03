La lamentation urbaine éloquente des tentations

Norman Whitfield et Barrett Strong ont écrit tant de joyaux pour les tentations que certains d’entre eux sont inévitablement sous-estimés – même s’ils étaient de grands succès à l’époque. Un exemple typique est le superbe “Take A Look Around”, socialement conscient, qui est entré dans les charts pop et R&B aux États-Unis le 4 mars 1972.

Ce fut une édition en lettres rouges de Billboard pour les géants de Motown, comme le album parent Solid Rock a grimpé au sommet du palmarès Bestselling Soul LPs du magazine, et 39-25 sur le compte à rebours tous genres. “Take A Look Around” a également été répertorié comme un single national Breakout avec James BrownLa nouvelle version de l’appel aux armes anti-drogue «King Heroin».

La chanson des Temptations avait été dans la section Bubble Under de Billboard de nouveaux morceaux en dehors du Hot 100, au n ° 123, avant de passer au n ° 62, et de commencer au n ° 46 R&B. Il avait été souligné comme un choix par le titre commercial avec le single de Brown et Elton John“S” Tiny Dancer “, entre autres. Le groupe a marqué la sortie du single avec une résidence en mars au Copacabana souper club à New York, scène de leur album Live At The Copa de 1968.

La production de Whitfield a été grandement améliorée par un arrangement magistral de Tom Baird, comprenant une combinaison tendue de cordes, des détails de clavecin et de cor français très inhabituels et une guitare à rythme fluide qui s’est tissée avec élégance parmi les voix. L’examen de Cash Box a noté que l’orchestration était «aussi émouvante que« La chevauchée des volkries »de Wagner. [sic]. “

Dans une autre touche rare, les voix principales incluaient les tons de Otis Williams en collaboration avec Dennis Edwards. C’était peu après le départ des membres fondateurs Eddie Kendricks et Paul Williamset Damon Harris, Richard Street et Melvin Franklin ont tous joué leur rôle dans certaines des meilleures harmonies des Tempts de mémoire récente.

“Vendre la mort, pas de conscience”

Lyrically, ‘Take A Look Around’ a imploré avec éloquence l’auditeur de regarder ce qui se passait en Amérique urbaine, déplorant la prévalence des drogues et de la criminalité dans les rues où il n’était pas sûr de marcher (“Junk man standing on the corner / Selling death, il n’a aucune conscience »). Le seul dommage est que la chanson s’est fanée, bien trop tôt, à 2’44 ”, mais cela n’a pas stoppé sa progression au n ° 10 du compte à rebours de l’âme. Il s’agissait du 27e single des dix meilleurs R&B des Temptations.

Il a débuté un album qui comprenait une couverture de sept minutes de “Ain’t No Sunshine” de Bill Withers avec Street et Harris au premier plan et un “Stop The War Now” de 12 minutes encore plus épique. Le précédent du quintette hit, le succès n ° 8 du R&B «Superstar (Remember How You Got Where You Are)» a été inclus, tout comme celui d’avant, «It’s Summer». Un autre morceau populaire était «Smooth Sailing (From Now On)», qui est devenu la face b de «Take A Look Around» et a présenté la première voix principale de Harris.

«Jetez un œil» est sur Solid Rock

