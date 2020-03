La légende de la musique country Joe Diffie est morte à 61 ans des complications de COVID-19

La star de la musique country Joe Diffie est décédée des suites de complications liées au coronavirus (COVID-19). Il avait 61 ans.

La nouvelle de la mort de Diffie a été annoncée hier (à peu près au même moment, il a été révélé que John Prine était dans un état critique de COVID-19) et a récemment été confirmée par ses représentants. L’artiste lauréat d’un Grammy a annoncé qu’il avait été testé positif pour COVID-19 le 27 mars, quelques jours seulement avant son décès. Il laisse dans le deuil son épouse, Tara, ainsi que sept enfants et plusieurs petits-enfants.

Joe Diffie a créé 12 albums studio au cours de sa carrière de trois décennies et a connu du succès avec de nombreux titres bien connus, dont «Prop Me Up Beside the Jukebox (If I Die)», «Pickup Man» et «John Deere Greene. ” Il a été nominé pour la première fois pour un Grammy Award en 1993, et en 1998, il a remporté le Grammy de la «Meilleure collaboration avec les voix» pour «Same Old Train», qu’il a enregistré avec Marty Stuart et d’autres piliers du pays.

De nombreux grands noms de la musique country se sont souvenus et ont honoré Joe Diffie avec des mots aimables.

“Le diable est allé en Géorgie”, le créateur de Charlie Daniels a déclaré: “Sincères condoléances à sa famille. C’est un tel choc et une telle perte pour la musique country. Repose en paix, Joe. »

Rickie Skaggs, membre du Temple de la musique country, a déclaré: «Joe était un grand chanteur, auteur-compositeur et artiste qui a laissé sa marque dans la musique country. Sa voix claire et son style de chant unique le rendaient immédiatement reconnaissable. Il nous manquera certainement à tous. »

Larry Gatlin des Frères Gatlin a honoré Diffie en disant: «Joe Diffie. Un grand ami. Un grand homme. Un grand chanteur. UNE GRANDE perte. “

Et le créateur de «Love of My Life», Sammy Kershaw, a déclaré: «Je n’arrête pas de dire presque tous les soirs sur scène que Joe Diffie est la meilleure voix country de la musique country aujourd’hui. Tu vas manquer Joe. Que Dieu le bénisse. Je t’aime mon frère.”

Sur les réseaux sociaux, Toby Keith, Blake Shelton, Carrie Underwood et Luke Bryan, pour n’en nommer que quelques-uns, ont également commémoré la vie et la carrière de Joe Diffie.

La famille de Diffie n’a pas révélé les plans d’un mémorial public, et le service, comme l’hommage prévu de Kenny Rogers, sera probablement retardé jusqu’à la fin de la crise des coronavirus.