La légende d’Ethio-Jazz Hailu Mergia annonce un nouvel album Yene Mircha, partage une nouvelle chanson: Listen

La légende de l’éthio-jazz Hailu Mergia a annoncé un nouvel album. Ça s’appelle Yene Mircha et ça arrive le 27 mars via Awesome Tapes From Africa. Découvrez sa nouvelle chanson “Abichu Nega Nega” ci-dessous.

Yene Mircha – qui se traduit par «Mon choix» en amharique – marque le premier album de Hailu Mergia depuis son album de retour en 2018, Lala Belu. Il le voit retrouver son camarade des années 70 Moges Habte au saxophone, en plus du chanteur Tsehay Kassa et du joueur de mesenqo Setegn Atenaw.

Yene Mircha:

01 Semen Ena Debub

02 Yene Mircha

03 Bayne Lay Yihedal

04 Abichu Nega Nega

05 Yene Abeba

06 Shemendefer

