La légende du jazz libre Henry Grimes Dead à 84 ans

Henry Grimes, le multi-instrumentiste et poète légendaire qui a travaillé aux côtés de certains des plus grands noms du jazz américain, est décédé, comme le rapporte WBGO. Son épouse Margaret Davis Grimes a confirmé la nouvelle à la Jazz Foundation of America, selon la journaliste Nate Chinen. Grimes est décédé de complications liées à COVID-19; il avait 84 ans.

La carrière de Grimes pendant des décennies s’est déroulée en deux phases distinctes. Sa première itération remonte à 1957, quand il était un bassiste de jazz très recherché jouant avec certains des plus grands noms de l’époque. Pendant ce temps, Grimes a travaillé avec Sonny Rollins, Don Cherry, Billy Higgins et Cecil Taylor. Dans les années 60, il a commencé à se plonger dans l’avant-garde en jouant aux côtés de feu McCoy Tyner, Albert Ayler et bien d’autres.

Mais ensuite, à la fin des années 60, un voyage à Los Angeles a provoqué des problèmes financiers pour Grimes, l’obligeant à mettre en gage son instrument. Des décennies d’inactivité suivraient, au cours desquelles il connut des moments difficiles. Ce n’est qu’en 2002, après avoir été retrouvé par le travailleur social Marshall Marrotte et reçu une contrebasse par William Parker, que Grimes a recommencé à jouer. Il revient sur scène en 2003, se produisant au Vision Festival de New York. Il a continué à jouer en direct et à donner des ateliers dans des collèges et universités tout au long des années 2010.

.