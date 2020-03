La légende du pays, Kenny Rogers, est décédée à l’âge de 81 ans de causes naturelles

Une triste nouvelle a secoué le monde de la musique ce vendredi soir. La chanteuse primée et légende de la musique country, Kenny Rogers est décédé à 81 ans de causes naturelles, comme l’ont révélé ses proches dans un communiqué.

La famille Rogers est triste d’annoncer que Kenny Rogers est décédé hier soir à 22 h 25 à l’âge de 81 ans. Rogers est décédé paisiblement à la maison de causes naturelles sous la garde d’un hospice et entouré de sa famille. https://t.co/adxAgiMW2s pic.twitter.com/nggWiiotMT

– Kenny Rogers (@_KennyRogers) 21 mars 2020

Selon les informations fournies dans le communiqué publié par la famille du chanteur sur le compte Twitter officiel du légendaire musicien, Kenny Rogers est décédé à 22 h 25 à son domicile de Sandy Springs, en Géorgie, paisiblement et entouré de sa famille.

«La famille Rogers est triste d’annoncer que Kenny Rogers est décédé hier soir à 22h25 à l’âge de 81 ans. Rogers est décédé paisiblement à la maison de causes naturelles sous la garde d’un hospice et entouré de sa famille. ”, La déclaration a lu.

Parler de Kenny Rogers, c’est parler de l’homme qui a placé 24 coups sûrs au numéro un, remporté trois Grammy Awards et six prix de la Country Music Association (CMA). De plus, il a reçu le prix CMA Willie Nelson pour sa carrière extraordinaire, en 2013, la même année, il a été intronisé au Country Music Hall of Fame.

Parmi ses succès les plus mémorables, nous trouvons bien sûr The Gambler, Lady, Lucille et She Believes In Me, des succès qui ont fait de lui le “chanteur préféré de tous les temps” selon une enquête auprès des lecteurs des magazines USA Today et People.

La famille a également annoncé qu’elle organiserait des funérailles intimes en raison de la pandémie de COVID-19, qui empêche la survenue d’événements massifs aux États-Unis. Cependant, ils espèrent que lorsque tout cela se produira, il sera possible d’organiser un événement pour célébrer la vie de Kenny en compagnie de ses fans.