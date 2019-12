La législature de l'État de New York présente un projet de loi sur la neutralité du net

Suivant l'exemple de la Californie, New York introduit maintenant des mesures pour mettre en œuvre la neutralité du net dans l'État.

Le concept derrière la neutralité d'Internet est simplement d'empêcher les fournisseurs de services Internet (FAI) de traiter certaines informations comme plus importantes que d'autres. Pendant l'administration Obama, la FCC a appliqué la politique au niveau national, mais elle a été abrogée par l'agence en 2017, qui était alors dominée par les républicains.

Dans un discours annonçant le projet de loi, le Gouverneur de New York, Andrew Cuomo, a déclaré: "Un Internet gratuit et ouvert est l'un des grands égaliseurs – permettant à chaque personne le même accès aux informations et contribuant à protéger la liberté d'expression."

Il a ajouté qu'il proposait la nouvelle législation "afin que les grandes entreprises ne puissent pas contrôler les informations auxquelles nous accédons ou contrecarrer les petits concurrents."

Mais tout le monde n'est pas fan de la neutralité du net.

Certaines personnes pensent que ce n'est rien de plus qu'une excuse pour que le gouvernement réglemente Internet, tandis que d'autres, comme le président de la FCC, Ajit Pai, pensent que les règles entravent les investissements nécessaires dans les réseaux à large bande.

Après que la FCC a abrogé les règles, de nombreux États ont poursuivi pour les faire adopter de nouveau. En octobre de cette année, une cour d'appel fédérale a jugé que la FCC était en droit d'abroger la neutralité du net. Dans le même temps, cependant, il a déclaré que les États ont le droit d'adopter leurs propres mesures au lieu de celles fédérales.

Evan Greer, directeur adjoint de Fight for the Future – qui soutient la neutralité du net – a publié la déclaration suivante en réponse à l'annonce de Cuomo:

«Nous surveillerons cette législation de près et serons prêts à mobiliser notre armée de partisans de la neutralité du Net pour lutter pour le projet de loi le plus solide possible. Nous continuerons également à faire pression au niveau fédéral pour que le Congrès adopte la loi Save the Internet, qui annulerait l’abrogation imprudente de la FCC et rétablirait les règles de bon sens qui n’auraient jamais dû être supprimées en premier lieu. »