La lettre d’amour de Mick et Keith à Chess Records

The Rolling Stones No.2, le deuxième album du jeune groupe britannique de R&B, reste un album spécial pour Mick Jagger and co car il a été en partie enregistré au célèbre Chess Studios. Les studios étaient considérés comme la maison du blues de Chicago et le lieu où Les pierres qui roulent’Héros, tels que Des eaux boueuses et Chuck Berry, avait coupé une grande partie de la musique qui les avait inspirés en premier lieu.

“Nous pensions que nous étions morts et allés au paradis”

Le bassiste Bill Wyman a déclaré qu’il se souvenait encore de l’incrédulité de ses camarades lorsque Waters est venu les aider avec leurs sacs. «Rien de sensationnel ne s’est produit aux échecs sauf la musique. Pendant ces deux jours, les Stones étaient finalement de vrais artistes de blues », a déclaré leur producteur Andrew Loog Oldham, qui n’avait que 20 ans lorsque les premiers morceaux ont été enregistrés aux échecs, en juin 1964.

“Nous pensions que nous étions morts et allés au paradis”, a déclaré Keith Richards, qui a joué de la guitare électrique et acoustique sur un album qui comprenait neuf reprises et trois originaux qu’il avait co-écrit avec le chanteur Jagger.

“Les stars du blues étaient des gentlemen et tellement intéressés par ce que nous faisions … vous pensez que vous allez entrer et ils penseraient, Snooty petits anglais et quelques albums à succès. Pas du tout. J’ai eu la chance de m’asseoir avec Muddy Waters et Bobby Womack, et ils voulaient juste partager des idées. Et vous vous attendiez à “Oh, les enfants anglais qui font de l’argent avec moi”, et cela aurait bien pu arriver. Mais ils voulaient savoir comment nous le faisions et pourquoi nous voulions le faire. »

«J’étais tellement contente que les Stones aient enregistré mes chansons»

Bien que les reprises qu’ils aient enregistrées étaient des hommages – comme avec une interprétation de “I Can’t Be Satisfied” de Waters, une chanson qu’il a enregistrée pour la première fois en 1948 – les musiciens d’échecs étaient heureux d’obtenir des redevances sur les versions des jeunes musiciens anglais. L’une des chansons de The Rolling Stones a été intitulée «Pain In My Heart» (initialement appelée «Ruler Of My Heart» pour la version Irma Thomas), écrite par La Nouvelle Orléans le grand Allen Toussaint. En s’adressant à cet écrivain en 2011, Toussaint a décrit ce qu’il pensait des Stones couvrant ses compositions: «J’étais tellement content quand les Stones ont enregistré mes chansons», a-t-il dit en riant. «Je savais qu’ils sauraient comment rouler ma chanson jusqu’à la banque.»

La sélection de couvertures sur The Rolling Stones No.2 était solide. Sur ‘Down Home Girl’, écrit par Jerry Leiber, Jagger joue un bel harmonica bluesy et Brian Jones délivre un puissant coup de guitare. “Time Is On My Side”, écrit par Jerry Ragovoy, a toujours été associé aux Stones mais était en fait une reprise d’une version d’Irma Thomas et du tromboniste de jazz Kai Winding.

Il y a une version de cinq minutes de «Tout le monde a besoin de quelqu’un pour aimer» de Solomon Burke, tandis qu’une version douce de «Under The Boardwalk» contraste avec une coupe palpitante de «Down The Road Apiece» de Don Raye. Jagger et Richards ont écrit trois chansons qui ont fait partie de l’album – ‘What A Shame’, ‘Grown Up Wrong’ et ‘Off The Hook’ – et elles montrent toutes la promesse des prouesses d’écriture que leurs futures collaborations ont livrées.

“Ravi par le tumulte”

The Rolling Stones No.2 a été publié par Decca Records au Royaume-Uni le 15 janvier 1965 et, dans les deux semaines, avait renversé Les Beatles pour atteindre le n ° 1 sur les palmarès des albums britanniques, une position qu’il a occupée pendant neuf semaines. Certaines des chansons de l’album étaient déjà apparues sur un album américain, 12 x 5 – ‘Grown Up Wrong’, ‘Under The Boardwalk’ et ‘Susie Q’, ainsi qu’une version antérieure de ‘Time Is On My Side », qui présentait Ian Stewart, l’un des fondateurs originaux des Stones, jouant de l’orgue dans l’intro.

La même pochette a été utilisée pour les deux albums séparés, tous deux pris dans la même séance photo par une étoile montante appelée David Bailey. “Je connaissais Mick avant qu’il ne soit dans les Stones”, se souvient plus tard Bailey. “Il était juste un mec que j’ai rencontré parce qu’il sortait avec la sœur de ma petite amie, Chrissie Shrimpton.” Sa photographie de mauvaise humeur des jeunes musiciens est devenue une œuvre d’art emblématique en soi.

Il y avait une note de bas de page étrange à ce classique des Stones. Oldham a écrit les notes de la couverture arrière et, “pour rire”, il a fait une blague peu judicieuse à propos des fans qui agressaient des aveugles pour de l’argent afin d’acheter le disque. Le secrétaire de la Bournemouth Blind Aid Association s’est plaint et Lord Conesford a demandé au directeur des poursuites pénales de décider si la couverture de l’album constituait «une incitation délibérée à des poursuites pénales». Sagement, l’affaire s’est terminée là. Oldham s’est dit «ravi du tumulte».

Ce qui est certain, c’est que The Rolling Stones No.2 a à la fois démontré à quel point les premières pierres étaient éclectiques et a également indiqué que les garçons qui adoraient les héros du blues stars de Chicago se tailleraient leur propre place dans le blues et le rock’n’roll histoire.

