La lettre d’amour des Black Crowes au rock classique

Comme l’année bissextile, il arrive un moment presque tous les quatre ans où les critiques de musique et le public prononcent la mort de la musique rock. Les gens étaient particulièrement en armes en 1990. Vous le seriez aussi si Milli Vanilli et Vanilla Ice étaient en tête des palmarès et qu’aucun groupe de rock n’arrivait à décrocher la première place du palmarès des albums de Billboard. Puis, le 24 janvier 1990, The Black Crowes a dévoilé leur premier album, Shake Your Money Maker, sur le label Def American de Rick Rubin et un renouveau du rock est né. Sans oublier les numéros des années 80 qui dominaient encore MTV comme INXS, Billy Idol, Skid Row et Motley Crue – mais les Crowes étaient sur le point de ramener le genre à l’essentiel. La testostérone était toujours là, elle se trouvait juste emballée dans un paquet de blues-rock amplifié alors que le bon vieux rock n ’roll était rare.

Alors qu’ils émergeaient sur la scène avec leurs tuniques imprimées cachemire et leurs vêtements hippies nés de nouveau, les gens ne savaient pas quoi en faire au début – car ils prétendaient avec défi sauver le rock’n’roll.

Écoutez Shake Your Money Maker maintenant.

Grâce à quatre singles à succès, une lecture vidéo intense sur MTV et 14 mois de tournées, Shake Your Money Maker a continué à vendre plus de 5 millions d’exemplaires, atteignant le triple statut de platine et gagnant le groupe la distinction du meilleur nouveau groupe américain par les lecteurs de Rolling Stone.

Alors qu’il semblait qu’ils sortaient du champ gauche, le succès des Crowes était tout sauf instantané. Chris et Rich Robinson ont initialement formé le groupe en 1984 alors qu’ils étaient au lycée de Marietta, en Géorgie, et sont passés par le malheureusement nommé Mr Crowe’s Garden.

Les frères sont passés par trois batteurs et une demi-douzaine de bassistes entre leurs débuts en 1984 en tant que sessions de M. Crowe et l’été 1989 pour Shake Your Money Maker. Alors qu’ils avaient au départ essayé la pop psychédélique des années 60 et le rock sudiste classique, ils se sont progressivement tournés vers le blues-rock des années 70 qui définirait les huit albums studio du groupe.

Coupé à l’été 1989. Avec un nouveau son et une nouvelle programmation pour le guitariste principal Jeff Cease, le bassiste Johnny Colt et le batteur Steve Gorman, le groupe s’est rendu en studio pour commencer des sessions sur Money Maker. George Drakoulias, un ancien représentant A&R pour A&M Records devenu producteur pour Def Jam, a non seulement produit le disque, mais était également responsable de les repérer en premier lieu et de garantir l’accord sur le disque. Après avoir étudié à l’école de pavage Mick Jagger, Robinson a créé un frontman assez charismatique et Drakoulias a vu du potentiel.

Les Crowes étaient toujours des creuseurs de caisses remarquables et des étudiants ardents de l’histoire de la musique. Ils ont même nommé Shake Your Money Maker d’après une chanson du légendaire guitariste de blues Elmore James. Il n’est pas nécessaire d’écouter attentivement pour saisir le fil d’ariane d’influences allant de groupes des années 60 et 70 comme Aerosmith, Les pierres qui roulent, les Allman Brothers, aux visages et aux frères Doobie. En fait, ils ont même recruté le claviériste d’Allman Brothers Chuck Leavell pour jouer du piano et de l’orgue sur la plupart des morceaux de Shake Your Money Maker.

Reprenant là où leurs prédécesseurs s’étaient arrêtés, les Crowes étaient également capables de mélanger le rock, la soul, le country et le gospel en quelque chose de nouveau et électrique. Avec swagger à revendre, le tout premier morceau ouvre l’album comme une déclaration et une promesse de rock “Twice As Hard”.

Des cris stridents d’un accident de voiture sur ‘Thick N’ Thin ‘à la merveilleuse dextérité de Rich Robinson sur’ Struttin Blues ‘, tout l’album a cet éclairage dans une bouteille et l’énergie brute d’un groupe live qui ne peut pas être contenu . Mais le véritable succès de l’album reposait sur une paire de singles rock traditionnels n ° 1, ‘She Talks to Angels’ et ‘Hard To Handle’, qui ont atteint le numéro un sur le palmarès Billboard Album Rock Tracks et le n ° 26 sur le Billboard Chaud 100.

le Otis Redding chanson a été reprise par un certain nombre de grands artistes, Etta James à Tom Jones et était un pilier du live set de Grateful Dead, mais le riff de blues-rock des Crowes sur le standard de l’âme l’a fait seul.

Il est difficile de souligner suffisamment l’omniprésence de «difficile à gérer». Il a été diffusé par les haut-parleurs des stations universitaires et des salles de billard à travers le pays et près de 20 ans plus tard, il a connu une nouvelle résurgence de popularité grâce à son apparition sur le jeu vidéo Rock Band en 2008.

L’album n’est pas tous des riffs de boogie rock et de hard rock, il y a des moments plus calmes avec les «Sister Luck» et les «Seeing Things» fatigués et mélancoliques qui montrent tous les deux le lyrisme des frères et le chant du whisky de Chris Robinson. Plusieurs des chansons de l’album, dont ‘Can’t I’ve Been So Blind’ et la ballade étonnamment touchante ‘She Talks to Angels’, proviennent de l’incarnation originale du groupe alors qu’il n’était qu’adolescents.

Ce qui est particulièrement impressionnant compte tenu du fait que ce dernier dépeint des thèmes adultes tels que les luttes d’une femme toxicomane face à la perte d’un enfant. Shake Your Money Maker était la preuve d’un groupe mûr au-delà de ses années et prêt à prendre sa place dans l’histoire du rock plutôt que de simplement l’étudier.

Shake Your Money Maker peut être acheté ici.