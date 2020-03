La lettre des musiciens demande au Congrès d’élargir le chômage malgré l’épidémie de coronavirus

Bikini Kill, Neutral Milk Hotel, Fugazi, Downtown Boys et Wolf Parade font partie des centaines de musiciens qui ont signé une lettre demandant aux législateurs des États et du gouvernement fédéral d’étendre le chômage et d’autres avantages aux travailleurs indépendants dans le soulagement des coronavirus (COVID-19). paquets.

“Nous vous demandons de vous assurer que le prochain programme de secours fédéral comprend l’extension du chômage et d’autres avantages à tous les musiciens, DJ et tous les travailleurs de l’économie des concerts qui ont perdu leur revenu en raison de COVID-19”, indique la lettre. «Les travailleurs devraient pouvoir utiliser n’importe quel revenu – y compris 1 099 gains et les revenus futurs anticipés démontrables anéantis par COVID-19 – pour demander le chômage et d’autres prestations.»

La lettre souligne les effets dévastateurs de la crise des coronavirus sur les professionnels du divertissement, qui réalisent la majorité de leurs revenus grâce à des spectacles. Voir la lettre complète et la liste des supporters ici.

«Tous les travailleurs ont besoin d’aide en ce moment, quelle que soit leur relation de travail. Les musiciens et tous les travailleurs de l’économie des concerts créent de la valeur comme tout le monde, et nous méritons de continuer à manger comme tout le monde », a déclaré Downtown Boys dans un communiqué. «La crise COVID a en outre révélé la longue guerre entre les riches et le reste d’entre nous, et les musiciens doivent s’unir à d’autres travailleurs pour exiger des secours immédiats et une nouvelle économie.»

Lisez «Comment le livestreaming comble le fossé entre les bandes et les fans pendant l’épidémie de coronavirus» sur le terrain.

.