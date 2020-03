La Lovebox 2020 est-elle annulée? La mise à jour confirme les soupçons! – HITC

De nombreux événements sont confrontés à l’incertitude, mais la Lovebox 2020 est-elle annulée?

La saison des festivals a été mise en doute pour 2020, de nombreux événements risquant d’être annulés ou reportés.

Les gens à travers le Royaume-Uni recherchent des mises à jour à travers une variété de sources, avec des mises à jour à venir tout le temps. Dans une déclaration du gouvernement plus tôt cette semaine, le Premier ministre Boris Johnson a déclaré: «Nous avons besoin que les gens commencent à travailler à domicile là où ils le peuvent. Et vous devez éviter les pubs, les clubs, les théâtres et autres lieux de ce type. »

La distanciation sociale est encouragée par M. Johnson autant que possible, ce qui contribuera à empêcher une nouvelle propagation pendant ces périodes de test. Cela a conduit à des questions sur nos vies sociales.

Alors que les gens sont invités à rester à l’écart des rassemblements publics, mais les endroits où ils peuvent avoir lieu ne sont pas obligés de fermer, des sociétés comme Cineworld et Odeon ont récemment confirmé des fermetures temporaires conformément aux directives du gouvernement.

Dans le monde de la musique, les tournées sont reportées pour la sécurité des fans, mais avec la saison des festivals au coin de la rue, ceux qui envisagent d’assister à Lovebox 2020 sont curieux de savoir si l’événement se poursuit…

Solange se produit sur scène pendant le jour 1 de Lovebox 2019 à Gunnersbury Park le 12 juillet 2019 à Londres, en Angleterre.

La Lovebox 2020 est-elle annulée?

Oui, Lovebox 2020 est annulée et ne se poursuivra plus aux dates confirmées du vendredi 12 juin 2020 jusqu’au dimanche 14 juin 2020.

Dans une déclaration sur leur site Internet, ils ont récemment déclaré: «Chers amoureux, c’est avec le cœur lourd que nous devons annoncer que Lovebox 2020 n’aura plus lieu cette année. Nous suivons de près cette situation sans précédent et il est devenu clair qu’il n’est tout simplement pas possible que le festival de cette année se poursuive. Toute la famille Lovebox était ravie de partager avec vous la meilleure programmation de notre histoire et de prolonger l’ambiance Lovebox sur 3 jours cette année et nous envoyons nos excuses à tous ceux qui l’attendaient avec impatience autant que nous. »

Lovebox 2020 annulée

La déclaration a poursuivi: «Nous serons de retour plus forts que jamais du 11 au 13 juin 2021 et nous espérons vous voir tous à ce moment-là pour nos 3 jours de célébration de l’été. Nous travaillons en étroite collaboration avec nos partenaires de billetterie en ce moment et ils seront en contact très prochainement pour traiter votre remboursement, ou, si vous préférez, vous pouvez conserver votre billet et le reporter à l’année prochaine. Recherchez très bientôt un e-mail de votre agent de billetterie et veuillez ne le contacter que si vous n’avez pas été contacté après 5 jours car il est très occupé en ce moment. »

En conclusion, ils ont ajouté: “Pour l’instant, veuillez prendre soin de vous, de votre famille et des autres, et nous attendons avec impatience des temps bien meilleurs.”

