La Lovebox 2020 est-elle annulée? Les festivaliers craignent le pire! – HITC

De nombreux événements sont confrontés à l’incertitude, mais la Lovebox 2020 est-elle annulée?

La saison des festivals a été mise en doute pour 2020, de nombreux événements risquant d’être annulés ou reportés.

Les gens à travers le Royaume-Uni recherchent des mises à jour à travers une variété de sources, avec des mises à jour à venir tout le temps. Dans une déclaration du gouvernement plus tôt cette semaine, le Premier ministre Boris Johnson a déclaré: «Nous avons besoin que les gens commencent à travailler à domicile là où ils le peuvent. Et vous devez éviter les pubs, les clubs, les théâtres et autres lieux de ce type. »

La distanciation sociale est encouragée par M. Johnson autant que possible, ce qui contribuera à empêcher une nouvelle propagation pendant ces périodes de test. Cela a conduit à des questions sur nos vies sociales.

Alors que les gens sont invités à rester à l’écart des rassemblements publics, mais les endroits où ils peuvent avoir lieu ne sont pas obligés de fermer, des sociétés comme Cineworld et Odeon ont récemment confirmé des fermetures temporaires conformément aux directives du gouvernement.

Dans le monde de la musique, les tournées sont reportées pour la sécurité des fans, mais avec la saison des festivals au coin de la rue, ceux qui envisagent d’assister à Lovebox 2020 sont curieux de savoir si l’événement se poursuit…

VOIR ÉGALEMENT: Parklife est toujours prêt à aller de l’avant

Solange se produit sur scène pendant le jour 1 de Lovebox 2019 à Gunnersbury Park le 12 juillet 2019 à Londres, en Angleterre.

La Lovebox 2020 est-elle annulée?

À l’heure actuelle, Lovebox 2020 est évidemment surveillée. Cependant, il n’a pas été annulé et devrait se poursuivre aux dates confirmées du vendredi 12 juin 2020 jusqu’au dimanche 14 juin 2020.

D’autres festivals populaires tels que Latitude et Parklife devraient également se poursuivre, mais avec des mises à jour quotidiennes, il est probable que ces événements pourraient encore être reportés, la santé des clients étant la principale priorité.

Une récente mise à jour sur la page Twitter de Lovebox est venue le samedi 14 mars avec des mises à jour sur le prix d’un billet de trois jours pour l’événement.

Assurez-vous de les suivre sur Twitter pour les mises à jour potentielles.

Bien que les mélomanes soient actuellement prêts à affluer sur le site de Gunnersbury Park en juin, il y a encore des problèmes de santé à considérer quant à la façon dont cela se produira, car les déplacements et la sécurité des artistes et des clients sont d’une importance capitale.

VOIR ÉGALEMENT: L’Eurovision 2020 officiellement annulée

Artistes incontournables à Lovebox 2020

À partir de maintenant, il est prévu d’aller de l’avant.

Cela signifie que cela vaut toujours la peine de considérer qui vous voulez aller voir jouer si l’événement de trois jours se déroule comme prévu. Il y a tellement d’actes fantastiques déjà annoncés, dont Tyler the Creator, Disclosure et Robyn.

Chase and Status, Fatboy Slim et Charlie XCX monteront également sur scène au cours du week-end.

Mabel, Annie Mac, Jorja Smith et Little Simz ne sont que quelques-uns des autres artistes incroyables qui mériteraient d’être vérifiés si le festival se poursuivait.

L’une des meilleures choses à propos de Lovebox peut être de découvrir de nouveaux artistes et de la musique, il peut donc y avoir des performances exceptionnelles de personnes dont vous n’avez jamais entendu parler auparavant!

Dans d’autres nouvelles, Latitude Festival 2020 est-il annulé? Tout ce que nous savons jusqu’à présent