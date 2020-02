La lumière intérieure: dix des meilleures couvertures de George Harrison

L’héritage de George Harrison n’est jamais loin de nos esprits, tant pour sa brillante musicalité que pour son humanisme visionnaire. Mais tout comme il a dû se battre pour être reconnu comme superbe compositeur dans les rangs de Les Beatles, il n’est pas toujours suffisamment reconnu que son catalogue de chansons a attiré des milliers d’interprétations. C’est l’inspiration du regard de uDiscover Music sur dix des meilleures couvertures de George Harrison.

Le 25 février 1969, le 26e anniversaire de George, il se rend aux studios Abbey Road pour enregistrer en solo trois de ses dernières compositions. L’un d’eux était ‘Quelque chose,’ la superbe ballade qui est sortie sur Abbey Road en septembre, en double single avec A Come en octobre, et a attiré plus de reprises que toute autre chanson des Beatles à part “Yesterday”.

Bien entendu, la version de «Something» enregistrée en 1970 par Frank Sinatra, qui l’a surnommée «la plus grande chanson d’amour des 50 dernières années». Il l’a tellement aimé, en fait, qu’il l’a enregistré à nouveau, en 1979, mais c’est le premier enregistrement qui ouvre notre liste.

Nous proposons trois sélections vidéo de la bande originale remasterisée de l’émotionnel, chargé de stars 2002 Concert pour George, sur lequel ses amis et admirateurs se sont réunis sur scène en sa mémoire. Voici le couple historique de Eric Clapton et Paul Mccartney menant un remake de la superbe chanson de George des Beatles de 1968, alias The White Album. Ringo Starr présente également, aux côtés de Jeff Lynne, Dhani Harrison, Albert Lee, Ray Cooper et bien d’autres.

Billy PrestonLa version émouvante de “My Sweet Lord” n’est pas, à proprement parler, une reprise, car George a donné la chanson à son confrère Apple Billy Preston pour la couper en premier, pour son album Encouraging Words, qu’Harrison a coproduit. L’un des artistes préférés des Beatles et l’homme qui en a été crédité sur «Get Back», Preston a sorti le LP en septembre 1970, deux mois avant sa parution sur le triple LP épique de George All Things Must Pass, puis en tant que carte unique.

‘It’s All Too Much’ était une composition Harrison un peu moins annoncée qui est vue dans certains milieux comme un prototype de chanson acid-rock. Les Beatles l’ont enregistré en mai 1967, mais il n’est sorti que lorsque la bande originale de leur film Yellow Submarine est apparue en 1969. Il n’est pas largement connu que la première couverture de celle-ci a été réalisée par les futurs rockeurs américains Journey, sur leur deuxième album Look Into The Future au début de 1976. Nous avons choisi une lecture de quelques mois plus tard par la figure de proue prog rock britannique Steve Hillage, sur son album L.

De retour à Concert pour George au Royal Albert Hall de Londres, voici un aperçu de “I Need You”, son original de 1965 pour Help! album. Elle est d’autant plus poignante maintenant que nous avons perdu George et Tom Petty, en l’exécutant ici avec les Heartbreakers.

Parmi les millésimes les plus récents, l’interprétation en concert toujours admirable du Tedeschi Trucks Band «En toi sans toi» originaire de l’intemporel Sgt. Album Pepper’s Lonely Hearts Club Band. La mise à jour réfléchie et au son mystique approprié provient de l’album Live From The Fox Oakland de TTB en 2017.

Notre dernière visite à Concert For George est pour une superbe version de «Isn’t It A Pity», le morceau de chanson typiquement profond de George de All Things Must Pass. Eric Clapton prend les devants avant une prestation en tour de force de Billy Preston qui, lui, nous a malheureusement quittés en 2006.

L’un des premiers groupes pop à reconnaître la puissance de l’écriture de chansons de Harrison a été le jeu britannique Hollies. Rapidement sorti des blocs, leur reprise de ‘If I Needed Someone’ est sortie en single britannique, et leur suivi de ‘Look Through Any Window’, le même jour de décembre 1965 que l’original, sur The Beatles ‘Rubber Soul album (bien que l’édition américaine de ce LP ait omis la chanson de George, qui n’y est pas apparue avant la sortie d’hier et d’aujourd’hui de 1966).

Enfin, une version inoubliable de «All Things Must Pass» de George rend un hommage de clôture tout à fait approprié à notre feuille respectueuse à travers le recueil de chansons Harrison. D’autant plus qu’il présente son fils Dhani, avec Ann Wilson de Heart, mannequin et auteur-compositeur-interprète Karen Elson et Norah Jones, se produisant ensemble au George Fest 2014: Une nuit pour célébrer la musique de George Harrison au Fonda Theatre de Los Angeles. «Le coucher de soleil ne dure pas toute la soirée», a écrit George. “Un esprit peut emporter ces nuages.”

Concert For George, sorti en plusieurs formats sur Le 23 février 2018 pour marquer ce qui aurait été le 75e anniversaire de George deux jours plus tard, peut être acheté ici.

