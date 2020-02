La magie d’Elton John en plein flux créatif

L’ancienne équipe était de retour en ville, renforcée par de nouvelles recrues, lorsque Elton John a sorti Wonderful Crazy Night le 5 février 2016 – et un chœur de critiques enthousiastes a suivi.

Le Guardian a déclaré que le suivi des Le plongeoir “Réussit à recréer les racines Americana de sa jeunesse, avec l’aide de son groupe de tournée, du coproducteur T Bone Burnett et, bien sûr, du parolier de longue date Bernie Taupin ». Rolling Stone ronronna: «La musique et les performances vocales de John ont mûri et font de ce disque l’un de ses meilleurs.» Pour The Independent, «toujours livrer un travail si soigneusement et avec enthousiasme forgé en dit long sur son respect pour son héritage et son public ».

“C’est ma vie”

Wonderful Crazy Night a été enregistré en 2015 au Village Studios à West Hollywood, et a en effet vu John augmenter encore plus son lien créatif avec Burnett. Le producteur très voyagé avait aidé à diriger The Diving Board et la célébration Americana de 2010 au cours de laquelle Elton a fait équipe avec son premier héros Leon Russell, L’Union.

Le nouvel album a été introduit par la sortie, en octobre 2015, du morceau principal, “Looking Up”. Comme une grande partie de ce qui allait suivre, il a coupé un ton optimiste et entraînant et a présenté les fidèles de longue date Nigel Olsson à la batterie et Davey Johnstone à la guitare. Il y a eu un retour dans les rangs de l’inimitable percussionniste Ray Cooper, pour la première fois depuis 1995 Made in England.

“C’est la version 2016 de” Je suis toujours debout “, d’une certaine manière”, a déclaré Elton de “Looking Up”. «C’est ma vie. C’est une chanson vraiment joyeuse d’être heureux. C’est de la musicalité. C’est pour moi de quoi parle cette musique. Ça me rappelle un peu Chaleur en conserve et le rock’n’roll du sud. Pour moi, c’était le single hors du commun. »

“Elton a écrit et enregistré une chanson presque tous les jours”

Les derniers membres du groupe de tournée d’Elton ont également joué sur Wonderful Crazy Night, avec John Mahon aux percussions et d’autres apparaissant dans des circonstances tristes: Matt Bissonette à la basse a remplacé Bob Birch, décédé en 2012, et le claviériste Kim Bullard a fait ses débuts à la place de Guy Babylone, décédée en 2009.

“Elton a mentionné à plusieurs reprises qu’il voulait garder ce record à jour et amusant et nous avons décidé de le faire”, a écrit Mahon dans un article pour Modern Drummer. “Elton aime écrire des chansons rapidement et à peu près écrit et enregistré une chanson presque tous les jours que nous étions en studio ensemble.”

Bien qu’aucun morceau n’ait dominé Wonderful Crazy Night, il y avait de nombreux joyaux riches en mélodies à découvrir, comme il en existe sur tous les disques qu’Elton John a réalisés. “Blue Wonderful” est devenu le favori de beaucoup, son optimisme aéré soutenu par de jolis phrasés de piano et les mots tout aussi élégants de Taupin. «Chaque souffle est une prière quelconque», a-t-il écrit. “J’inspire, j’expire, je respire juste / Et tu es si bien, bleu merveilleux / Bleu merveilleux pour moi.”

Ailleurs, il y avait quelques accessoires de cor intéressants, arrangés par Gabe Witcher, notamment sur la splendide outro de «Claw Hammer». Les textures des guitares de Johnstone étaient captivantes tout au long, des pistes rock de «In The Name Of You» et «Looking Up» aux plus douces «Free And Easy» et Beatle-des tons pop du «Tambourin» gagnant.

Le piano sans égal d’Elton était souvent à l’avant-plan, ajoutant une jolie ponctuation aux goûts de «The Open Chord», tandis que la fermeture, généralement animée «England And America» avait le citoyen américain Taupin méditant sur sa profonde affection pour les deux pays («A montré nos racines de temps en temps / Et l’utilisait pour s’enflammer / Notre côté le plus sauvage pour se relever / Pousser et tirer et se décoller »).

“C’est inspirant d’être autour de lui en pleine circulation”

Wonderful Crazy Night a donné à Elton sa présence habituelle dans les palmarès supérieurs dans d’innombrables pays, atteignant le n ° 6 au Royaume-Uni pour devenir son 31e album Top 10 là-bas, et le n ° 8 aux États-Unis. ‘A Good Heart’, le dernier single sorti de la sortie, a étendu son incroyable nombre record d’apparitions sur le classement Adult Contemporary de Billboard, devenant ainsi sa 72e entrée.

«J’adore cette piste», a déclaré Elton de «A Good Heart». “C’est probablement devenu mon morceau préféré sur l’album. Je n’étais pas si passionné au début. Ensuite, nous avons mis les cuivres dessus et tout s’est réuni. Et le jeu de guitare est phénoménal. C’est comme un son de guitare de type Steve Cropper, quelque chose que vous entendriez sur un vieux disque Stax. J’adore la façon dont je la chante et la façon dont elle se construit. Vous pouvez l’imaginer sur scène. C’est très puissant, une chanson très puissante. “

A écrit Mahon: «Nous sommes tous très enthousiastes à propos de ce nouvel album parce que nous avons passé un bon moment en studio à faire de la musique live. Elton est le fan de musique le plus passionné que je pense avoir jamais rencontré et c’est assez inspirant d’être avec lui quand ses pouvoirs créatifs sont en plein essor. C’est vraiment incroyable de faire partie de la carrière de ce musicien légendaire même après toutes ces années passées dans son groupe. “

Wonderful Crazy Night est un record, dans tous les sens, de la flottabilité innée d’Elton John du 21e siècle. «Rien n’était compliqué», dit-il à propos de sa fabrication. «Tout a été fait plus ou moins le même jour. Il a été écrit le matin et terminé à six heures. C’est ainsi que nous avons procédé. Si je veux être heureux, je dois faire une chanson uptempo. C’est ce que je ressens en ce moment, donc c’est ce que je veux dire. “

