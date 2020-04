La maman de bébé de 6ix9ine prétend qu’il est toujours un père absent

Le drame familial de 6ix9ine continue de se dérouler après sa sortie de prison.

La maman du bébé du rappeur, Sara Molina, dit à TMZ que Tekashi n’a pas tendu la main pour renouer avec sa fille, Saraiyah, depuis son retour à la maison. Alors qu’elle ne s’attendait pas à ce qu’il change ses habitudes, elle est «déçue par le silence radio.»

Elle dit que la mère de Tekashi a essayé de maintenir une relation avec sa petite-fille de 4 ans. Ils sont restés en contact le mois dernier et la mère de 69 ans est venue plusieurs fois en visite à Saraiyah.

Tekashi aurait tendu la main à la mère de Sara alors qu’il était en prison pour mettre en place un endroit neutre pour que sa mère rencontre Saraiyah. Ils se sont rencontrés avec succès, mais Sara dit que juste avant la sortie de 6ix9ine, sa mère a coupé la communication et est allée MIA.

Tekashi se défend contre les allégations du père absent. Des sources proches du rappeur disent qu’il n’a pas tenté de se reconnecter par sécurité pour son enfant. Il veut que la pandémie de coronavirus s’éteigne avant d’organiser une réunion père-fille.

Il prétend également que Sara supplie de revenir avec lui et pourrait utiliser leur fille comme un stratagème pour se réunir. En conséquence, il chercherait à obtenir un accord de garde au tribunal.

En janvier, TMZ a rapporté que Sara était préoccupée par la sécurité de sa fille et ne voulait pas de Tekashi près de Saraiyah, à moins qu’il n’ait subi une évaluation psychiatrique pour prouver qu’il avait changé ses habitudes.

Depuis sa libération de la prison jusqu’au confinement à domicile plus tôt ce mois-ci, Tekashi travaille sur un album anglais et espagnol dans le cadre de son contrat de plusieurs millions de dollars avec 10K Projects. Il a également effectué des achats somptueux, notamment une flotte de voitures de luxe et une chaîne de 300 000 $.