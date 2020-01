La Monnaie royale célèbre la reine avec une collection de pièces commémoratives

La Royal Mint du Royaume-Uni a annoncé que Queen sera célébrée avec le lancement d’une collection de pièces commémoratives, faisant pour la première fois qu’un groupe britannique est célébré sur la monnaie britannique. Disponible à partir du 20 janvier, le design est le premier de la nouvelle collection «Music Legends» de The Royal Mint.

Connu pour repousser les limites avec son propre style unique et réinventer continuellement son approche de la musique, Le son stratifié de Queen et les hymnes flamboyants continuent d’influencer une nouvelle génération de musiciens des décennies après leur formation.

L’exemple le plus frappant de la détermination du groupe à être audacieux est peut-être leur décision de sortir un single quasi-opératique de six minutes, «Bohemian Rhapsody;», en 1975. Avant la sortie de la chanson, leur label était déterminé à réduire la durée de le single de manière significative. Cependant, le quatuor a refusé et le risque a payé, le célibataire ayant passé neuf semaines consécutives en tête du classement. En 2002, 27 ans plus tard, le single a été élu chanson préférée de la Grande-Bretagne de tous les temps. Les notes d’ouverture de «Bohemian Rhapsody» sont si bien reconnues que le concepteur de pièces de monnaie de la Monnaie royale, Chris Facey, a décidé que c’était un hommage approprié de les mettre en valeur en mettant en valeur les touches du piano.

La pièce commémore les quatre membres de Queen, en reconnaissance de leur contribution au succès du groupe. Cela se fait à travers la représentation de l’instrument de chaque membre, avec le piano à queue Bechstein – que Freddie Mercury a joué pour «Bohemian Rhapsody» – figurant en haut de la médaille. Pendant ce temps, le logo du groupe est placé au centre de la conception et est souligné par la clé micro du chanteur.

La guitare «Red Special» de Brian May – qu’il joue toujours en utilisant un vieux six pence pour donner son son unique – figure également aux côtés de Fender Precision Bass de John Deacon. Enfin, la grosse caisse Ludwig de Roger Taylor est décorée de l’écusson Queen, tel qu’il est apparu au début du groupe.

Brian May de Queen a déclaré: “C’est un grand moment” Qui aurait pu l’imaginer? “Pour nous. Lorsque nous avons commencé en tant que reine, même le premier échelon de l’échelle de reconnaissance semblait distant et inaccessible. Faire reconnaître notre groupe et célébrer notre musique de cette manière est très touchant – un véritable honneur. »

Roger Taylor de Queen a ajouté: «Merveilleux, tout ce tapage sur notre groupe. Je me sens entièrement dépensé. “

Nicola Howell, directeur commercial de la Royal Mint, a déclaré: «Queen était l’un des groupes les plus influents de sa génération, et ses classiques intemporels sont toujours appréciés par des millions de fans à travers le monde. C’est pourquoi nous sommes si heureux d’honorer leur grande contribution à la musique britannique avec leur propre pièce, qui sera la première fois qu’un groupe britannique sera célébré sur la monnaie britannique. La musique britannique est l’une de nos plus grandes contributions à la culture dans le monde, et ses musiciens comme Queen, qui sont à l’avant-garde dans ce domaine. Nous sommes impatients d’annoncer d’autres pièces dans notre nouvelle collection «Music Legends» plus tard cette année, marquant le travail d’autres musiciens britanniques exceptionnels. »

Chris Facey, concepteur de la pièce Queen, a ajouté: “Mon premier souvenir de Queen a été d’entendre” Bohemian Rhapsody “dans le film Wayne’s World, et je suis un grand fan depuis. C’est donc un tel honneur d’être invité à commémorer un groupe aussi extraordinaire sur une pièce britannique, et encore plus excitant car c’est la première pièce que j’ai conçue. Les quatre membres de Queen ont été essentiels pour leur bravoure dans la musique qu’ils ont créée et les limites qu’ils ont repoussées, et j’espère que les fans apprécieront de voir chacune de leurs contributions rendre hommage à cette pièce. »

La collaboration a été réunie et facilitée par Bravado, la principale société de gestion de produits et de marques d’Universal Music Group. La première d’une nouvelle série passionnante célébrant l’innovation et le succès de la musique britannique, les pièces commémoratives seront disponibles en épreuve or, épreuve argent et brillant incirculé et seront disponibles à l’achat auprès de la Royal Mint. site officiel.

Les prix varient de 13 £ pour la pièce Brilliant Uncirculated à 2 100 £ pour la pièce Gold proof. La pièce Brilliant Uncirculated sera également disponible en nombre limité dans trois packs exclusifs qui comprend une affiche et sera uniquement disponible à l’achat auprès de la Monnaie royale.

La collection de pièces commémoratives de la Reine comprend:

5 £ Brillant couvre-monnaie non circulé un – 13 £

5 £ Brillant brillant pour deux pièces – 15 £

5 £ Brilliant couvre-monnaie non circulé trois – 15 £

5 £ Brillant brillant pour quatre pièces – 15 £

Pièce d’épreuve en argent d’une demi-once – 60 £

Pièce d’épreuve d’une once d’argent – 90 £

Pièce d’épreuve d’or d’un quart de once – 510 £

Pièce d’une once d’épreuve en or – 2020 £.

