La musique Big Sync de Songtradr se lance dans une expansion mondiale

EXPANSION MONDIALE DE BIG SYNC MUSIC: Une agence de musique mondiale de premier plan dotée de technologies étend ses activités à quatre nouveaux marchés et propose une première solution musicale basée sur les données pour les marques.

L’annonce spéciale suivante provient de Songtradr, qui fait partie d’un partenariat plus large avec DMN axé sur l’espace de licence de synchronisation.

SANTA MONICA, Californie et LONDRES (Royaume-Uni) – La filiale en propriété exclusive de Songtradr, Inc, Big Sync Music, la plus grande agence de licences de musique créative à service complet au monde, a lancé ses services de musique à la pointe de la technologie pour les marques et autres créateurs de contenu, depuis la télévision. et les réseaux OTT, aux industries du cinéma et des jeux vidéo en Australie, en Nouvelle-Zélande, en France et en Allemagne. Big Sync, avec Unilever comme client principal, est la première agence musicale mondiale à pénétrer ces marchés.

Basée à Londres, avec une équipe axée sur l’Amérique du Nord / Amérique du Sud à Los Angeles et à New York et une équipe axée sur l’APAC à Singapour, Big Sync est le plus grand acheteur mondial de musique de son genre, achetant de la musique pour des marques domestiques comme Johnnie Walker, Samsung, Amazon, Dove, Knorr, Magnum et AX. Songtradr, la plus grande plate-forme de licence musicale au monde, a acquis Big Sync Music au début de 2019, ce qui permet à la société de fournir une solution musicale puissante et alimentée par les données pour les marques et les agences de création du monde entier.

«L’expansion en Australie, en France et en Allemagne nous permettra d’aider les marques, les agences et les créateurs de contenu à répondre à leurs besoins musicaux d’un point de vue culturel, créatif et commercial, tout en ouvrant de nouvelles opportunités aux titulaires de droits pour atteindre de nouveaux publics.»

Les nouvelles opérations de Big Sync seront dirigées par trois Country Managers récemment nommés; Michael Szumowski pour l’Australie / Nouvelle-Zélande (Sydney); Pedro Anacker pour l’Allemagne (Hambourg) et Nicolas Farcy pour la France (Paris).

Le fondateur et PDG de Songtradr, Paul Wiltshire, a déclaré: «Alors que les marques produisent davantage de contenu hautement ciblé et axé sur les données pour interagir avec les consommateurs sur plusieurs plateformes, la musique joue un rôle de plus en plus important. L’expansion en Australie, en France et en Allemagne nous permettra d’aider les marques, les agences et les créateurs de contenu à répondre à leurs besoins musicaux d’un point de vue culturel, créatif et commercial, tout en ouvrant de nouvelles opportunités aux titulaires de droits pour atteindre de nouveaux publics. »

À propos de Big Sync Music

Big Sync Music est la première agence de supervision musicale créative à service complet au monde, travaillant avec des marques et des agences de publicité. Avec des opérations à Londres, New York, Los Angeles, Stockholm, Singapour, Sydney, Paris et Hambourg, la société a travaillé sur des milliers de projets pour des clients tels que des campagnes mondiales acclamées par la critique et primées de Magnum, Samsung, AX, Dove, Étangs, Lipton, Marmite et Knorr.

À propos de Songtradr

Songtradr est le plus grand marché de licences musicales au monde, avec plus de 500 000 artistes et catalogues de plus de 190 pays tirant parti de l’apprentissage automatique et des données approfondies pour propulser la découverte musicale. Songtradr connecte les artistes au cinéma, à la télévision, aux marques et à d’autres médias sur un marché mondial de licences musicales. Les créateurs de musique monétisent leur musique en accordant des licences à toutes les formes de médias, y compris la distribution sur toutes les principales plates-formes de streaming. En utilisant les technologies propriétaires de Songtradr, les superviseurs de musique, les marques, les cinéastes et autres créateurs peuvent facilement concéder sous licence de la musique à partir d’une vaste communauté d’artistes, de groupes, de maisons de disques et d’éditeurs.