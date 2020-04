La musique des dieux mystiques

En 1950, l’album de longue durée était encore un concept relativement nouveau, celui qu’un disciple, un artiste et historien de 27 ans, Harry Smith, a décidé qu’il pourrait utilement exploiter. Il a convaincu Moses Asch le propriétaire du label Folkways de lui permettre de compiler une «Anthologie de la musique folklorique américaine».

L’Anthologie était présentée sous la forme d’un ensemble de trois albums en boîte, chaque devant de boîte était d’une couleur différente: rouge, bleu ou vert – dans l’esprit de Smith, cela représentait les éléments alchimiques. Il comprenait 84 chansons concentrées sur 6 LP et chaque double LP set était au prix de 25 $ (plus de 200 $ en argent d’aujourd’hui), donc c’était à la fois un élément ésotérique et un luxe.

Le Saint Graal de la musique américaine

Au cours de la décennie suivante, c’est devenu le Saint Graal de la musique américaine. Il contient bon nombre des meilleurs artistes de blues d’avant-guerre, ainsi que de la musique country, hillbilly, des chansons anciennes et même des sermons. L’ingénieur du son du projet était Péter Bartók, fils du compositeur renommé et Harry Smith a écrit de merveilleux essais pour accompagner chaque sortie, ce qui signifie que l’anthologie est devenue un premier arrêt pour les historiens de la musique ancienne.

Smith’s Anthology a présenté des hommes comme Dick Justice, un mineur de charbon blanc de Virginie-Occidentale, qui avait subi l’influence du blues, ainsi que des artistes plus connus comme The Carter Family et le révérend J.M. Gates. Parmi les artistes de blues figurent Blind Lemon Jefferson, Sleepy John Estes et Yank Rachell, The Memphis Jug Band, Henry Thomas, Charley Patton (inclus sur le LP comme The Masked Marvel, Smith ne savait pas que c’était vraiment Patton), Furry Lewis et Mississippi John Hurt.

Un passeport pour un monde perdu

À une époque où l’Amérique était à l’aube de l’ère moderne, une époque axée sur le consommateur, Harry Smith a posé un marqueur quant à la valeur du patrimoine musical des nations, nous rappelant à tous qu’il est aussi important de regarder en arrière que de le faire. avoir hâte.

Pour de nombreux musiciens et fans, c’est devenu leur passeport pour un monde perdu d’enregistrements rares et inhabituels. Il a aidé certains à redécouvrir le blues d’avant-guerre et a contribué à donner naissance au renouveau du Folk Blues des années 1960; tous les deux Bob Dylan et Joan Baez a repris des chansons incluses dans l’Anthologie. John Cohen des New Lost City Ramblers a déclaré que l’Anthologie lui a présenté, ainsi que beaucoup d’autres, des artistes «qui sont devenus pour nous comme des dieux mystiques». Dave Van Ronk a déclaré que l’anthologie est devenue «notre Bible», «nous connaissions tous les paroles de chaque chanson, même celles que nous détestions.»

