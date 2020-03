“La musique était tout”: la fille de Matt Monro sur le chanteur légendaire

Dans les années 60 et 70, Matt Monro était le roi incontesté de la musique britannique facile à écouter, avec une série de succès de cartes mémorables et de chansons de films emblématiques à son nom. Une nouvelle collection, Stranger In Paradise: The Lost New York Sessions, couple un disque de matériel inédit enregistré en 1967 avec une compilation couvrant toute la carrière qui présente les singles à succès du chanteur, les morceaux d’album clés et les favoris des fans.

Écoutez Stranger In Paradise: The Lost New York Sessions sur Apple Music et Spotify.

“La musique était tout”

Compte tenu de la diction parfaite qui a défini sa voix de chant super douce, il est difficile de croire que Matt Monro – surnommé “The Singer’s Singer” – était un cockney de bonne foi né et élevé dans l’East End de Londres. En effet, l’apparence suave et soignée de Monro et son penchant pour les costumes sur mesure à l’apogée de sa renommée contredisaient ses humbles origines. Il est né Terrence Parsons à Shoreditch, Londres, le 1er décembre 1930, dans une famille ouvrière appauvrie. Le plus jeune de cinq enfants, Monro était un chemin de fer juvénile qui a fini en famille d’accueil et a ensuite été évacué vers la campagne avec le déclenchement de la Seconde Guerre mondiale.

Mais selon sa fille, biographe et commissaire de son nouvel album, Michele, Monro a trouvé une échappatoire à l’écoute de la radio, qui a fait naître son amour pour la musique. «Il écoutait Radio Luxembourg et la musique qu’il entendait le transformait et l’éloignait de la réalité», raconte-t-elle à uDiscover Music. “Il écoutait Frank Sinatra, Bing Crosby et Perry Como. ” Souhaitant imiter ses idoles, Monro a commencé à chanter dans des pubs. «Quand il avait 14 ans, il a commencé à se vanter de travailler dans l’East End, proposant de se lever et de chanter avec le groupe résident, et de passer le chapeau pour le changement. C’était juste assez pour survivre… mais la musique était tout. »

Ironiquement, c’est quand il a rejoint l’armée que la carrière de chanteur de Monro a commencé à s’épanouir. Conducteur de char de jour, la nuit, il faisait un clair de lune en tant que chanteur. «Il a été affecté à Hong Kong, qu’il adorait et a appelé sa deuxième maison», se souvient Michele. «Il y avait un concours de talents appelé Beginners Please. Papa l’a remporté sept fois, puis ils l’ont interdit parce qu’ils ne voulaient pas que quiconque pense qu’il était truqué, mais ils lui ont donné sa propre émission de radio appelée Terry Parsons Sings. Cela a commencé une grande carrière à Hong Kong. Quand il s’est fait démobiliser, il a pensé qu’il allait prendre l’Angleterre d’assaut, mais personne n’avait même entendu parler de lui. “

“Il n’avait pas l’habitude d’entendre sa propre voix”

En effet, après avoir quitté l’armée en 1953, Monro est devenu chauffeur de camion longue distance et a ensuite travaillé comme chauffeur de bus à Londres. Hébergeant toujours des aspirations musicales, il enregistre une démo. “Mon père détestait ça parce qu’il n’avait vraiment pas l’habitude d’entendre sa propre voix à ce moment-là”, dit Michele. “Mais le bassiste a pris le record et en quelque sorte il est tombé entre les mains de [popular 50s entertainer] Winifred Atwell. Papa a reçu un télégramme d’elle, lui disant: «Je suis au London Palladium, viens me voir», ce qu’il a fait. Elle lui a présenté Decca, qui était sa maison de disques à l’époque, et ils ont franchi une étape sans précédent en le faisant signer – un chanteur inconnu – pour un contrat d’album. »

Mais il y avait une condition: Terry Parsons devait changer son nom pour quelque chose de plus distinctif et ressemblant à du showbiz. Ainsi, il renaît sous le nom de Matt Monro. «‘ Matt ’est venu du premier journaliste à avoir écrit sur lui, Matt White, et‘ Munro ’est venu du père de Winifred Atwell, Munro Atwell. C’est ainsi qu’il a obtenu ce nom », explique Michele. Malgré quelques apparitions à la télévision et l’enregistrement d’un album et de quatre singles pour Decca, le nouveau baptisé Matt Monro n’a pas eu d’impact. Trois autres singles, avec Fontana, ont également floppé.

Pendant ce temps, Monro gagnait sa vie en chantant sur des jingles pour des publicités télévisées et radiophoniques. Sa grande rupture est venue par hasard en 1959. George Martin, un producteur du label Parlophone d’EMI (qui allait ensuite produire Les Beatles deux ans plus tard) a fait appel à Monroe pour faire une imitation Sinatra sur un album à écoute facile. Michele Monro reprend l’histoire:

“George faisait un album avec [comedian] Peter Sellers. Ils faisaient une parodie de l’album de Sinatra Des chansons pour les amateurs de swing!, appelé Songs For Swingin ’Sellers. George Martin avait écrit une chanson intitulée “You Keep Me Swinging” et l’idée était que les vendeurs fassent un pastiche Sinatra, mais il ne pouvait pas le faire. Alors George a dit: “Je vais demander à quelqu’un de le faire et quand vous les écouterez, vous saurez comment le fixer vous-même.” Alors mon père l’a chanté – il a été payé 25 livres – mais Peter Sellers a écouté et il a dit: “Je ne peux pas faire ça.” Alors ils ont décidé d’utiliser la voix de papa sur la piste mais ils lui ont donné un pseudonyme: Fred Flange. “

“Il a franchi un fossé que beaucoup trouvent difficile”

L’intérêt du public pour l’identité de Fred Flange a relancé la carrière de Monro. Les apparitions au cabaret et à la télévision ont afflué et Martin a signé le chanteur pour Parlophone. Monro a marqué son premier succès en 1960 avec ‘Portrait Of My Love’, qui a fait le n ° 3 au Royaume-Uni. “My Kind Of Girl” a suivi en 1961, et est également devenu Top 5. Plus important encore, il est devenu un smash transatlantique et a permis à Monro de prendre pied en Amérique.

D’autres succès ont suivi (dont «Softly, As I Leave You» de 1962 et une reprise de 1965 des Beatles » ‘Hier’), faisant de Monro le premier chanteur britannique à l’écoute facile. La renommée internationale est venue quand il a chanté les chansons à thème mémorables de deux films à succès: sur le deuxième film de Bond, From Russia With Love, et Born Free, un film sur les militants du bien-être animal, dont le titre a remporté un Oscar. Et qui peut oublier Quincy Jones-produit «On Days Like These», de la bande originale au câlin de crime de cockney effronté The Italian Job? «Ces chansons l’ont propulsé sur la scène internationale», explique Michele. «Parce qu’ils étaient des numéros si emblématiques, il a commencé à faire en sorte que les gens l’écoutent partout dans le monde. Il a franchi un fossé que tant d’artistes trouvent difficile aujourd’hui. »

Populaire dans presque tous les coins du monde, Matt Monro était un phénomène musical international. “Il était certainement l’une des plus grandes exportations musicales de Grande-Bretagne, avec les Beatles et le phénomène Bond”, explique Michele Monro. “Ce qui a séparé mon père des autres chanteurs britanniques, c’est qu’il a eu la chance non seulement de choisir de la bonne musique mais aussi d’être sélectionné pour faire des chansons sur des films qui ont été montrés dans le monde entier.”

«Les Sud-Américains l’ont pris à cœur»

En effet, au fil de sa carrière, l’attrait de Monro s’est propagé à de nombreuses destinations exotiques. À bien des égards, il était typiquement anglais, mais a réussi à attirer un énorme public international. À partir de 1969, Monro a accumulé des légions de fans dans les pays hispanophones, en particulier en Amérique latine. “Leonardo Schultz était un promoteur sud-américain qui est venu chez papa en voulant qu’il enregistre en espagnol”, explique Michele. “Mon père a dit:” Je ne parle pas espagnol “, mais Schultz a dit:” Ce n’est pas un problème. Nous le ferons phonétiquement. »Alors papa a enregistré« Alguien Canto ». Il en a vendu sept millions et lui a donné son premier disque de platine. Puis le deuxième single qu’ils ont sorti, «Todo Pasara», a été un énorme succès dans tous les pays latinos – en Espagne également. Il a fait une tournée là-bas mais il était pétrifié parce qu’il ne parlait pas la langue. Il avait donc avec lui une personne chargée des relations publiques qui tenait des planches dans les ailes avec les mots, au cas où il aurait oublié les paroles. Mais je pense que c’est parce qu’il a pris la peine d’essayer de chanter dans leur langue que les Sud-Américains l’ont pris à cœur. “

Le premier album de Monro chanté en espagnol est sorti chez Capitol Records, basé à Hollywood, qu’il a rejoint en 1965. Dit Michele Monro: «Avec Nat King Cole décédant de manière très inattendue et que Sinatra partit pour former Reprise, il y avait un trou énorme dans leur écurie. Ils ont donc pris la mesure sans précédent de signer un chanteur britannique. Ils lui ont offert un contrat d’un million de dollars, mais comme mon père l’a dit, c’était plus de sept ans, et si ça durait! »

“Cela leur laissera envie de plus”

C’est au cours de sa deuxième année au Capitole que Monro a enregistré la musique qui compose le premier disque de Stranger In Paradise. Collection de mélodies enregistrées à New York pendant la résidence de trois semaines du chanteur au Plaza Hotel, Monro avait initialement prévu de présenter sa voix avec un petit groupe de musiciens. Lorsque les chansons sont sorties, cependant, elles étaient enveloppées dans des arrangements de cordes grandioses. “Après que mon père ait terminé l’album, à son insu, son producteur, Dave Cavanaugh, qui ne pensait pas qu’il avait un son suffisamment gros, a décidé qu’il voulait mettre tout un orchestre dessus”, dit Michele. “Mon père est devenu complètement fou – il pensait qu’ils l’avaient massacré – et a refusé de le laisser sortir. Ensuite, il a été oublié. “

Jusqu’à présent, la seule preuve des sessions a été une poignée de chansons améliorées par des cordes, publiées sur plusieurs albums. Grâce à la persévérance de Michele pour faire sortir les enregistrements originaux, l’album peut désormais être entendu tel que Monro l’avait envisagé: une affaire intime et discrète où sa voix sonore est accompagnée d’un petit combo rythmique. Il propose des interprétations indélébiles d’airs familiers de Broadway tels que «The Impossible Dream» et «Hello Dolly».

“Mon objectif est de conquérir un nouveau marché et de donner à ses fans quelque chose de spécial”, explique Michele Monro. «Ils sont de fervents supporters, suivant tout ce que nous avons fait depuis son décès. Ils veulent tout savoir et tout acheter, donc pour moi, c’est de leur donner quelque chose de nouveau à ajouter à leur collection, mais c’est aussi l’occasion de présenter à la nouvelle génération 27 de ses plus grands airs, ce qui donne une belle pièce ronde de son histoire musicale. Espérons que cela les laissera en vouloir plus. »

“Il ne croyait pas à son propre battage médiatique”

Matt Monro a eu de nombreux moments forts en carrière. En plus des grands thèmes de films et des records à succès, il a joué devant la royauté britannique, a représenté le Royaume-Uni au Concours Eurovision de la chanson de 1964 (il est arrivé deuxième) et a eu l’honneur de voir le magazine Billboard le déclarer Top International Act de 1961. Mais peut-être que sa plus grande distinction a été saluée par Frank Sinatra, qui a déclaré à propos du chanteur de Shoreditch 15 ans son cadet: “Si je devais choisir trois des meilleurs chanteurs masculins dans le domaine du chant, Matt serait l’un d’eux.” C’était le genre d’approbation dont tout chanteur a envie: une qui ne pourrait qu’améliorer votre carrière et votre réputation.

Bien que Monro soit né pauvre, la célébrité ne lui est pas allée à la tête. “Mon père était tellement terre-à-terre qu’il ne croyait pas à son propre battage médiatique”, révèle Michele Monro. «Et il était très, très humble. Il n’a jamais oublié ses racines. Il n’aimait pas les fêtes de célébrités ou les coups de tête avec les stars. Il voulait juste se détendre avec la famille. Il n’aimait rien de mieux que d’avoir les pieds sur le canapé, de regarder la télévision. Il a toujours dit que le pire sort qui pouvait lui arriver était d’aller dans un endroit où il n’y avait pas de téléviseur. Mais à la minute où il est sorti en costume, l’air élégant et suave, une autre personnalité a pris le dessus. »

Matt Monro est mort trop jeune; il n’avait que 54 ans lorsqu’il a succombé au cancer en 1985. Mais sa musique continue. Contrairement à certains chanteurs à l’écoute facile, Monro est resté populaire depuis sa mort. Sa musique a été maintenue vivante en apparaissant sur d’innombrables compilations, une multitude de bandes sonores de films et une pléthore de publicités télévisées.

“Chaque fois que la musique de mon père est utilisée dans une publicité, vous obtenez cette vague en ligne de personnes qui recherchent l’artiste pour savoir qui la chante”, explique Michele. “Ce qui est important pour moi, c’est de préserver son héritage et de continuer à le rappeler aux gens, car beaucoup de stations de radio qui diffusent cette musique du milieu de la route n’existent plus.”

“Il voulait dire chaque mot qu’il chantait”

Un des souvenirs préférés de Michele de son père a été quand elle l’a accompagné aux studios Air en 1973 pour une session d’enregistrement dirigée par George Martin. «C’était la première fois que je venais au studio avec lui», dit-elle. «Il allait enregistrer un album intitulé For The Present. Il y avait 40 musiciens qui essayaient d’accorder leurs instruments et il y avait des fils et de l’équipement sur le sol. C’était du chahut. Et puis soudain, George Martin est entré, a tapé sur son bâton et tout s’est instantanément calmé. On pouvait entendre une épingle tomber. Papa m’a fait signe et m’a tenu la main et a chanté [The Beatles’] «Michelle». Et c’est la prise qui a été publiée. »

Pour Michele Monro, cette performance spéciale qu’elle a vécue il y a 46 ans a résumé la clé de l’attrait et de la longévité de son père. «L’une des choses qui reviennent maintes et maintes fois, c’est que les gens disent qu’il a chanté une chanson comme s’il ne la chantait que pour vous. Il était authentique et voulait dire chaque mot qu’il chantait. »

Stranger In Paradise: The Lost New York Session est donc un rappel opportun du talent unique de l’une des voix les plus appréciées et internationalement reconnues du Royaume-Uni.

