“La musique me traverse en quelque sorte”: une entrevue avec Caribou

Cinq années d’expériences mélangées entre douleur et bonheur ont dû s’écouler pour que Daniel Snaith puisse se voir recourir à la musique afin de bien comprendre tout ce que son esprit pense et ressent son cœur. Il a fallu cinq ans à Caribou pour sortir un nouvel album. Celui qui est devenu le plus personnel et le plus intime de toute sa carrière. Celui qui, sans suivre une ligne musicale spécifique, suit une bouée de sauvetage se comportant comme un journal qui l’a aidé à guérir. L’un a appelé soudainement.

Soudain, c’est un album diversifié. Autant que ce qu’une personne peut vivre dans une demi-décennie. Leurs célibataires sont aussi différents les uns des autres que les quatre saisons se reflètent au cours de l’année dans leur maison, Ontario, Canada. Pas pour rien, Dan lui-même a déclaré que les gens seront surpris par leur diversité. Cependant, quelque chose doit les unir. Que ce soit un sentiment, une idée, une valeur ou le simple goût de mélanger des sons. C’est pourquoi nous vous demandons pourquoi ces 12 chansons, qui s’éloignent de la piste de danse mais ont parfois l’excentricité caractéristique de Caribou, sont ensemble sur cet album.

«C’est précisément la question que je me pose. Tu as raison. Les trois singles sont très divers. Il y a aussi d’autres côtés de l’album que je ne représente pas dans ces trois chansons. Quand l’album sortira, ils seront surpris. Il y aura beaucoup de musique à laquelle on ne s’attend pas à cause de la différence avec les singles, mais j’aime ça. »

«Quand je faisais le disque et que j’étais sur le point de le finir, je choisissais les chansons individuellement, vous savez? Basé sur ce qui me fait sentir. Je faisais des chansons individuelles sans me soucier de la façon dont elles allaient s’harmoniser. Mais vers la fin de la création de l’album, j’ai commencé à penser: «Est-ce que cet album va tenir? Est-ce que ce sera un projet cohérent? Parce que j’aime vraiment faire des albums qui ont un récit. Mais le mien est tellement diversifié que je craignais de ne pas l’avoir. Mais alors, la chose vraiment incroyable pour moi, c’est que lorsque je les ai assemblés, j’ai trouvé une commande qui fonctionnait. Quand je l’ai entendue pour la première fois, c’était une nouvelle expérience pour moi même si j’avais entendu les chansons individuellement plusieurs fois. J’avais le sentiment que cela fonctionnait vraiment comme un disque narratif. »

«Si je suis honnête, je ne sais pas très bien ce qui me fait rejoindre. Je pense que c’est parce qu’ils ont été enregistrés au cours de la même période. Saut de l’un à l’autre et retour. Ils ont donc tous le même type d’environnement entre eux. Ils étaient affectés par les mêmes choses personnelles qui m’arrivaient à l’époque. Ils ont le même ton émotionnel. J’ai utilisé le même type de sons entre eux. Les sujets que j’aborde sont similaires, et ma voix, étant en tout, aide à créer une ligne de symétrie. C’est quelque chose de nouveau pour moi, et ce centre de ma voix dans les chansons m’aide beaucoup. »

Soudain, traduit par «soudainement», c’est le nom que Snaith a choisi pour son cinquième album studio. Afin d’entrer pleinement dans votre imaginaire, il est important de savoir si “Soudainement” se réfère à un moment précis de ces dernières années qui vous a marqué et / ou influencé pour créer votre nouveau matériel. Pourquoi est-il appelé soudainement? Cela fait-il référence à quelque chose qui vous est arrivé de façon inattendue? Lui ai-je demandé.

“La raison pour laquelle cet album s’appelle Soudainement est parce qu’au cours des cinq dernières années, il y a eu des moments soudains et compliqués que … Par exemple, dans la famille de ma femme, il y a eu une mort subite qui a conduit au divorce dans sa famille. Mon père a eu une crise de santé maintenant dans sa vieillesse. Maintenant ça va. Mais toutes ces choses m’avaient dans un état d’esprit très réfléchi. Et aussi, Je dois dire qu’à maintes reprises au cours des cinq dernières années, je me suis retrouvé en mesure de soutenir d’autres personnes, de les aider et de les réconforter. »

«Je ne suis vraiment pas au centre de ces chansons. C’était moi là-bas pour soutenir les gens que j’aime. À ma famille. Et quand j’écoute le disque, j’entends ça. Les chansons sont écrites pour la personne des histoires que je parle. Et bien qu’ils soient durs, je voulais qu’ils aient ce sentiment d’optimisme, ce sens réconfortant. »

Il semble que Suddenly soit un record que Dan a dû faire pour bien comprendre les choses qui lui sont arrivées au cours des 5 dernières années et qui lui arrivent encore aujourd’hui. Comme s’il devait les mettre en langage musical pour enfin pouvoir les traiter et les comprendre dans leur intégralité. Compte tenu de cette simple réflexion, Caribou nous parle:

«Je ne pourrais pas être plus d’accord avec toi. En plus de vouloir que les chansons représentent le soutien et le confort que je donne aux autres, la musique me faisait ça. Évidemment, ces chansons travaillaient aussi sur le plan émotionnel en moi. Et avec le temps, comme quand la vie de mon père était pratiquement dans l’air, sans savoir combien il lui restait de vie, faire de la musique était la seule chose que je pouvais faire pour gérer ce que je vivais. Je suis totalement d’accord avec ce que vous dites. C’est pour ainsi dire un type de thérapie. »

Alors pourriez-vous dire que c’est l’album le plus personnel de votre carrière, Dan?

“Lot! En partie parce que … j’ai beaucoup de chance … Jusqu’à présent, ma vie a été heureuse, avec de la stabilité, et non pas que pendant ces cinq années je ne l’ai pas eue. Ils étaient pleins de bons amis et d’une grande famille. Ce n’est pas non plus que tout était tristesse, mais plutôt un mélange des deux. Dans le passé, j’ai toujours eu ce sentiment de stabilité, et donc le même besoin d’écrire sur de telles choses. Mais maintenant, j’avais le besoin d’écrire et de réfléchir sur des choses avec une approche différente. Il y avait plus de problèmes dont je pensais avoir besoin pour faire de la musique à ce sujet. »

Le caribou est parti de 900 idées enregistrées à faire soudainement. 900 idées qui allaient des sons naturels enregistrés lors de courtes promenades dans la forêt, des boucles créées en studio dans le simple but d’être heureux de faire de la musique et différentes percussions que votre esprit imagine. Pour nous plonger dans son processus créatif, je lui ai demandé comment cette montagne d’idées finit par se retrouver dans un album organiquement connecté.

“La chose la plus importante de toutes, c’est que la plupart du temps au cours de ces 4-5 ans qu’il m’a fallu pour faire” Soudainement “, je fais de la musique tous les jours. J’adore faire de la musique, j’adore ce processus de création. Cette partie n’est vraiment jamais une tâche. Ce faisant, je ne songe jamais intentionnellement à faire un disque. Je me dis vraiment: «Aujourd’hui, je descendrai au studio et j’aurai du plaisir à faire quelque chose. Quoi qu’il en soit. Profitez simplement du processus de le faire. C’est ainsi que toutes ces petites boucles émergent. J’essaie vraiment de ne pas penser à condenser toutes ces idées en un disque. »

“Mais bien sûr, Je dois inévitablement commencer à y penser à un moment donné. Et à partir de là, comme dans la boucle “Home”, je savais qu’il y avait quelque chose de beau sur lequel je voulais travailler. Mais avec d’autres choses, ce n’était pas très clair. J’ai vraiment perdu de vue plusieurs fois où j’allais. Je pense que la chose la plus importante est d’avoir beaucoup de temps pour filtrer les choses, 900 idées, c’est beaucoup de musique. »

Dans votre processus, Trouvez-vous d’abord de la musique, puis essayez-vous d’écouter et de comprendre ce que la musique vous dit?

“Exactement! Oui! Il en a toujours été ainsi pour moi. Je n’ai jamais vraiment une idée claire de ce que je veux faire, c’est plus comme une exploration sans idée de ce qui va se passer. C’est une expérience. Je joue juste jusqu’à ce que je trouve quelque chose d’excitant. Et j’aimerais vraiment que ça marche dans l’autre sens, tu sais? Ayez une idée claire de ce que je veux et faites-le. Mais quand j’essaye de faire ça, il n’y a tout simplement pas de magie là-bas. Cela devient très plat. Les gens parlent d’écouter une mélodie dans leur tête et à partir de là ils enregistrent une chanson. Ou qu’ils se réveillent et ont déjà quelque chose. Mais quand je fais ça, tout manque de magie. Au lieu de cela, quand je commence avec rien et que je suis mon intuition, c’est là que je tombe sur des choses qui m’excitent. »

Donc, fondamentalement, la musique est composée seule à travers vous … Vous laissez-vous simplement aller, vous laissez s’exprimer et vous vous retrouvez avec un album?

«Oui, eh bien, c’est presque le sentiment de cela. La musique me traverse en quelque sorte. Et je ne suis pas du tout une personne spirituelle. Je ne me penche pas comme ça. Mais c’est drôle de sentir que tu n’es pas aux commandes, tu sais? Je pense qu’il s’agit du subconscient. Beaucoup de mes compositions se produisent à un niveau auquel je ne peux ni accéder ni expliquer. C’est aussi pour la même raison que je pense que l’album rejoint à la fin. C’est parce que ces connexions se forment consciemment, mais pas d’une manière que je peux voir pendant que je suis en studio. »

«Faire ces entretiens m’aide vraiment à mieux comprendre mon processus. Parfois, en faisant cela, je réfléchis et réalise pourquoi les choses ont fonctionné d’une certaine manière. Ou ce qu’est ma musique d’une manière différente de la façon dont je la comprends quand je la fais. »

Ce qu’ils parlent m’a fait penser à l’honnêteté musicale. “Ce qui est avec la musique et ce que j’aime dans la musique, c’est l’honnêteté”, ai-je dit à Dan. “Et la musique honnête est le meilleur type de musique. Quel que soit le sexe avec lequel vous vous exprimez ou ce que vous parlez. Mais l’honnêteté qui charge. Ce sentiment que quelqu’un fait quelque chose pour lui-même ou ses proches et c’est ce qu’il doit vraiment transmettre, vous ne pensez pas?. Des mots que je ne voulais pas arrêter de partager car ce sentiment d’honnêteté nous ramènerait au départ avec une approche plus complète et plus réelle que Suddenly n’est envers Caribou.

“Tu sais que? Tu as raison. Et je pense que vous venez de répondre à votre première question. Quand j’écoute l’album c’est ce qui unit toutes les chansons. Plus encore que dans mes précédents albums, il y a un sens de l’honnêteté dans lequel j’essaie d’exprimer ce que j’ai vécu et ressenti. Et comme vous le dites, le type de sexe peut varier, mais si vous avez ce sens central de l’honnêteté avec lequel vous vous connectez avec la personne, vous avez tout. Et je suis content que vous l’ayez dit car cela reflète bien le sentiment que j’ai de cet album. »