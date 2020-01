«La musique noire n’a jamais été respectée»

Diddy a carrément critiqué la Recording Academy et les Grammys dans un discours de 50 minutes.

Tout en recevant le prix Industry Icon Award lors du gala annuel pré-Grammy de Clive Davis, Diddy a prononcé un discours enflammé de 50 minutes appelant la Recording Academy à ne pas respecter le hip-hop et, plus largement, la «musique noire».

Les cinq dernières minutes du discours de Diddy étaient exclusivement consacrées à la Recording Academy, au processus de nomination aux Grammy et à la discrimination. Le joueur de 50 ans a noté qu’il était «honoré» par l’industrie de la musique, mais a également déclaré: «Il y a de la discrimination et de l’injustice partout, à un niveau record.»

Il a ensuite affirmé que le manque de respect des Grammys pour les artistes hip-hop avait longtemps “persisté”, avant d’utiliser cette injustice perçue pour impliquer d’autres sphères professionnelles, y compris les sports et le cinéma. Diddy a clôturé en lançant un ultimatum à la Recording Academy et à ses collègues artistes: “Vous avez 365 jours pour mettre tout cela ensemble.”

Le discours a reçu une ovation debout, et des sources de première main ont indiqué que Beyoncé et Jay-Z, qui ont assisté au gala mais ont boycotté les Grammys, ont été parmi les premiers à se lever de leurs sièges et à applaudir.

Une multitude d’autres artistes et personnalités publiques, de Cardi B à la présidente de la Chambre Nancy Pelosi, ont également assisté au gala de Clive Davis. Bien que Taylor Swift ait également boycotté les Grammys, elle a choisi de ne pas assister au gala.

Diddy n’était pas le seul à critiquer la Recording Academy. Après avoir remporté un Grammy pour le «meilleur album de rap», Tyler, le créateur a critiqué les catégories de la cérémonie et a déclaré que la classification «urbaine» était «la façon politiquement correcte de dire le n-mot».

Diddy a été nominé pour la dernière fois pour un Grammy en 2016 en tant qu’auteur-compositeur sur «All Day» de Kanye West. Duo or Group. »(Le morceau est le résultat d’une collaboration entre Diddy, Nelly et Murphy Lee.)

MTV et Diddy ont annoncé l’année dernière qu’un renouveau de Making the Band était en préparation. Diddy produit actuellement l’émission, qui devrait être diffusée dans le courant de 2020.