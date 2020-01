La musique pacifique «offre évasion, confort et changement», déclare Joep Beving

Le pianiste et compositeur néerlandais Joep Beving est un phénomène musical du 21e siècle. Son premier album auto-pressé de 2015, Solipsism, est rapidement devenu une sensation virale; au cours des cinq années suivantes, ses airs ont gagné plus de 320 millions de streams. Beving, qui mesure 6 pi 10 po et possède une barbe fluide et distinctive, joue une musique envoûtante et subtile, dont certaines figurent sur la brillante liste de lecture Peaceful Music qu’il a organisée en partenariat avec Universal Music Group et Apple Music.

Beving, né en 1976, est le quatrième compositeur acclamé, après Max Richter, Ólafur Arnalds et Luke Howard, pour sélectionner les choix de la marque de playlist co-créée entre Universal Music Group et Apple Music.

“Il y a une parenté dans toute cette musique”

Le pianiste, parlant à uDiscover Music de sa maison d’Amsterdam, dit qu’il a longuement réfléchi à «l’expérience d’écoute» qu’il voulait sur sa liste de lecture, une sélection qui comprend des sélections des quatre conservateurs de Peaceful Music, ainsi que de la musique de John Cage, Nils Frahm, Terry Riley, Sebastian Plano, Ryuichi Sakamoto, Erland Cooper, Brambles et Radiohead, qui sont l’un de ses groupes préférés.

«Je ne voulais pas que cette liste de lecture pacifique soit juste un exemple de montrer mon goût musical, en prenant les auditeurs de l’extrême gauche à l’extrême droite, si vous voulez. Au lieu de cela, j’essayais de choisir une musique qui donnerait des saveurs différentes, mais qui ont toutes le même ADN. Il y a une parenté dans toute cette musique. Pour un pianiste paisible, c’est peut-être un peu sombre, mais j’aime ça. C’est réaliste pour la vie moderne. »

Le succès de ses albums Deutsche Grammophon – Solipsism a été suivi par Prehension (2017), Conatus (2018) et Henosis (2019) – a permis à Beving d’abandonner une carrière dans la publicité et de se consacrer à plein temps à la musique, quelque chose qui avait été un passion depuis l’enfance. Il dit que ses parents ont «fait plaisir» à leurs enfants en découvrant la musique et que sa mère a particulièrement aimé l’entendre essayer de jouer du blues quand il était jeune.

“Il y avait toujours un piano dans ma maison”

«Mes parents étaient encourageants, mais ils ont trouvé bebop le jazz un peu stressant et me demandait de jouer ça avec mes écouteurs », explique Beving. «Il y avait toujours un piano dans ma maison et c’était l’instrument principal. Dans mon adolescence, quand j’étais skateur aussi, je suis devenu plus punk et grunge et sorte de laisser tomber le piano un peu. Bien que je n’aie jamais vraiment bien pratiqué, je revenais toujours aux instruments, donc je pourrais prendre une guitare et en apprendre un peu. J’ai fait juste assez pour que le plaisir continue. »

Beving a formé son premier groupe à 14 ans et a fait ses débuts en concert au Doetinchem Jazz Festival, dans sa ville natale. Après avoir quitté l’école et étudié les politiques publiques et l’administration publique («c’était très sec», admet-il), il a travaillé dans la publicité, parfois sur la musique pour des publicités.

Son talent était évident. En 2010, il compose la musique du court-métrage Hortum, présenté au Festival de Cannes et Raindance. «Chaque fois que je le pouvais, j’essayais de faire de la musique», explique Beving, «mais pendant longtemps, il n’y avait pas beaucoup de temps pour faire beaucoup.»

Alors qu’est-ce qui a changé? Comment est-il devenu l’un des pianistes vivants les plus écoutés au monde? À un moment troublé de sa vie, jouer du piano lui a donné un débouché indispensable.

“Cette musique vraiment simple l’a fait pour moi”

«En regardant maintenant, les dernières années ont un sentiment très irréel que les choses se mettent en place», explique Beving. “À l’époque, je me sentais de plus en plus aliéné – et je sais que c’est un mot fort – des gens autour de moi et de la réalité en général. Les choses dont je m’occupais depuis assez longtemps dans mon esprit étaient parfois assez difficiles, en particulier pour mettre des mots ou avoir des conversations.

«Nous aurions des fêtes à la maison, par exemple, et je ne savais pas vraiment comment me mêler et faire des petits discours. Je voulais exprimer autre chose. Il y avait un très grand besoin pour moi de trouver un moyen de retirer cela de mon système, sans avoir à utiliser de mots. Les gens autour de moi remarquaient que j’avais vraiment du mal à trouver un débouché pour faire face aux choses. Ils m’ont montré le piano. Je n’avais pas vraiment d’autre option. Ce n’était pas seulement pour ma détente mais pour me retrouver, pour trouver une forme de conversation que je pourrais avoir avec moi-même et qui pourrait me calmer. Au moment où je suis retourné au piano, cette musique vraiment simple l’a fait pour moi. J’ai réalisé qu’il serait beaucoup plus facile pour moi de communiquer avec des airs de piano. J’ai trouvé du réconfort. »

Beving a composé et joué pour lui-même en fin de soirée dans sa maison d’Amsterdam, en utilisant un piano qu’il avait hérité de sa grand-mère, tandis que sa femme et ses deux jeunes filles dormaient. Il y a eu deux «moments charnières» qui ont aidé à changer sa vie. Le premier est arrivé après qu’il ait décidé de rester à la maison après un jour de travail. Un morceau qu’il a nommé «Saturday Morning» «s’est présenté» et il l’a enregistré sur son iPhone.

«Pour moi, c’était magique parce que je n’avais jamais rien joué de pareil et cela a en quelque sorte encapsulé quelque chose que je cherchais», ajoute Beving. «Je l’ai joué un peu en arrière-plan lors de la fête d’anniversaire de ma fille dans le jardin. Personne n’y a vraiment prêté attention, alors j’ai pensé: Bon, d’accord, je vais juste le garder pour moi. Mais j’ai réalisé que je n’avais pas besoin d’être rassuré par les gens autour de moi. Un peu plus tard, je fêtais mon anniversaire avec des amis. Nous étions en train de dîner et il est devenu vraiment tard, et quand ils m’ont demandé de jouer du piano, j’ai fait une ou deux des pièces que j’avais découvertes. Ils étaient tellement encourageants. Ils ont dit: «Ça ne va pas rester ici, ça doit voyager.» Ils ont commencé à m’appeler chaque week-end pour voir si j’avais commencé à faire quelque chose avec la musique. »

«Ce fut une formidable reprise de confiance»

Il a décidé d’utiliser son propre argent pour imprimer 1500 exemplaires en vinyle de Solipsism – et après sa mise en ligne sur Spotify, sa musique atmosphérique contemplative a attiré l’attention du monde entier. «Lorsque les gens ont répondu à la musique sous sa forme la plus simple, ce fut une formidable reprise de confiance, de connexion et de connectivité», dit-il.

Beving, dont l’influence et les goûts vont de David Bowie pour Rachmaninov, aime écouter de la musique sur son casque ou sur une chaîne hi-fi des années 70 qu’il a dans son studio. Il dit que la musique paisible permet aux interprètes et aux compositeurs de communiquer d’une manière qui est comprise par de nombreuses personnes. Il croit que «si vous écoutez des trucs vraiment heureux, vous vous sentez mal, que vous vous trompez» et il a délibérément choisi une liste de lecture qui reflète et explore des moments troublants.

“C’est comme un vocabulaire partagé”

Parmi les 63 titres figurent ses propres compositions «Morpheus» Dream »,« Ab Ovo »et« Midwayer », ainsi que« Circle Of Fear »de Max Richter. Beving était particulièrement heureux d’inclure «My Friend The Forest», de l’allemand Nils Frahm. “Nils est super bon”, explique Beving. «Il est juste phénoménal et il est un tel pionnier dans tout ce genre de musique. J’ai un immense respect pour lui. J’adore la production de “My Friend The Forest”. “

Il y a aussi une bonne sélection parmi les travaux de l’australien Luke Howard, y compris le séduisant ‘Alien Moonscape’. «Luke et moi sommes en contact depuis quelques années et nous avons parlé de nos philosophies de la musique», explique Beving. «Luke a fait une si bonne musique ces dernières années et nous avons tous deux été impressionnés par l’album de Keaton Henson. J’ai choisi son morceau «Initium» pour la nouvelle playlist. »

En plus des pistes innovantes de talents modernes tels que Kelly Moran, il y a des œuvres de pionniers morts comme Emahoy Tsegué-Maryam Guèbrou et Florian Frick. Beving a également choisi un morceau de Radiohead appelé «Daydreaming». «Dans la plupart des travaux de Radiohead, de Thom Yorke ou de Jonny Greenwood, je trouve ce que je recherche», explique Beving. «Je ne me comparerais jamais à Radiohead, bien sûr, mais leur musique n’est qu’une énorme inspiration. Le titre «Daydreaming» correspond bien au type d’écoute que vous auriez sur une playlist paisible. Vous pouvez imaginer l’écouter pendant que vous vous promenez dans la ville ou dans un moment de rêverie contemplative. Cela montre également que ce genre n’appartient pas vraiment à la pop ou au classique. C’est comme un vocabulaire partagé, en quelque sorte. »

“La musique est une réponse à ce qui se passe dans le monde”

Beving pense que les musiciens qu’il a choisis, tout comme lui, essaient de créer «quelque chose de beau». Il admet que c’est difficile dans un monde aussi sombre et actuel, mais dit qu’il y a de la beauté dans l’obscurité, et le révéler peut être un moyen pour les gens de comprendre la réalité. Il pense que la mélancolie peut jouer un rôle important à cet égard.

«La mélancolie est quelque chose que vous ressentez lorsque vous vous levez», dit-il. «Vous voulez avoir de l’espoir. Vous voulez profiter du temps qui vous est accordé. En même temps, vous devez repousser ce sentiment continu de tristesse et d’injustice, sachant que nous sommes sur un chemin destructeur et que nous continuons. Je veux chercher quelque chose de réaliste. Il fait sombre en quelque sorte, mais il y a une étincelle de vie. Il a un élément d’espoir. C’est peut-être l’émotion humaine par défaut et, en tant que telle, elle parle à l’âme. La musique est absolument une réponse à ce qui se passe dans le monde. Il essaie de donner une voix à un sentiment que nous connaissons tous au fond et il résonne avec beaucoup.

«Ce qui se passe à l’extérieur – à l’extérieur – est si difficile à accepter. Chaque individu sain d’esprit sait ce qui est bien et ce qui ne va pas, mais en tant qu’espèce ou groupe, nous sommes pris au piège dans un maelström institutionnalisé, en particulier en Occident, où il est très difficile de sortir de cette forme de vie. La vie est devenue externalisée et en a laissé beaucoup se sentir détachés et piégés. Mais nous devons encore jouer le jeu. Nous cherchons donc des choses qui ont du sens, qui semblent vraies ou qui ressemblent à la nature. Nous aspirons à une situation où nous ne dépendons pas tant de la pensée matérialiste, du jugement et du jugement. »

S’il y a de l’espoir, s’épanouit-il dans le pouvoir créatif, dans la capacité de la musique à inspirer et à apaiser? «La musique et l’art offrent une forme d’évasion et de confort et peuvent même changer», explique Beving. «Beaucoup d’entre nous sont désespérés de trouver une forme d’essence et de vérité.»

