La musique se classe toujours derrière la vidéo parmi les quarantenaires – qu’en est-il des abonnés?

La diffusion de musique en quarantaine est en baisse, mais qu’en est-il des abonnements?

Un nouveau rapport intitulé «COVID-19: Tracking the Impact on the Entertainment Landscape» réalisé par Nielsen Music fournit quelques indices. 60% de la population américaine est plus engagée avec les médias de divertissement qu’avant le verrouillage, mais la musique est délogée par la vidéo.

24% des personnes interrogées ont déclaré avoir ajouté au moins un nouveau service d’abonnement. Une ventilation de ce nombre révèle que les abonnements vidéo augmentent beaucoup plus rapidement – mais la musique est également représentée.

La question délicate est de savoir ce qui arrive aux abonnements payants à la musique en streaming.

81% ont déclaré qu’un nouvel abonnement vidéo a été ajouté à leur foyer, tandis que 38% des répondants ont déclaré avoir ajouté de la musique en streaming pendant la quarantaine. Seulement 14% des personnes interrogées ont déclaré que leur nouvel abonnement était lié au jeu. Cela suggère une certaine stabilité ou même une augmentation des comptes de musique premium, bien que les Américains pourraient faire des côtelettes non essentielles à mesure que leurs finances se resserrent. En fait, cette possibilité distincte est ressortie d’une récente enquête.

Un groupe de 945 personnes a été interrogé par Nielsen en tant que représentation de la population américaine. Les données de l’enquête ont été recueillies entre le 25 mars et le 29 mars. L’étude a interrogé les répondants sur leur activité d’abonnement pendant plus de deux semaines.

La télévision, les films et les médias sociaux occupent tous un rang supérieur à celui de la musique en streaming pendant les mesures de quarantaine.

L’observation des nouvelles a enregistré l’augmentation la plus importante de toutes les activités de l’enquête. Sans surprise, la participation à des événements en direct a diminué le plus sous le verrouillage social.

64% de ces répondants ont déclaré qu’ils écoutaient activement de la musique. 87% ont dit qu’ils écoutaient leurs genres typiques en streaming musical, tandis que 55% des répondants ont dit qu’ils écoutaient de la musique plus ancienne et plus familière. La principale raison pour laquelle la consommation de musique a diminué chez les travailleurs est due au manque de déplacements.

Ceux qui se tournent vers la musique en streaming pendant la quarantaine disent qu’ils préfèrent leur smartphone. 78% des personnes interrogées ont déclaré que leur smartphone est leur principale source de streaming musical pendant les mesures de quarantaine.

Seulement 46% des personnes ont indiqué un ordinateur portable, tandis que 33% ont déclaré utiliser des haut-parleurs intelligents. 30% ont déclaré utiliser un ordinateur de bureau. Même la musique diffusée en continu à partir de téléviseurs intelligents (35%) a dépassé les ordinateurs de bureau, montrant à quel point nous sommes devenus dépendants du mobile.