La myopie, c’est «pousser mon écriture vers de nouveaux lieux», déclare Agnes Obel

La quatrième auteure-compositrice-interprète et claviériste d’Agnès Obel, née au Danemark et basée à Berlin, Myopia, publiée le 21 février 2020, poursuit sa série sans faille de collections parfaitement harmonisées, remontant au succès de 2010, Philharmonics.

Obel est célèbre pour être farouchement indépendante dans son travail. Depuis qu’elle est passée à la publication de matériel solo, elle a gardé un contrôle étroit sur son art, autoproduit sa musique et se considère comme travaillant en dehors des traditions auxquelles on pourrait s’attendre. Malgré le partage d’une certaine quantité avec d’autres chanteurs scandinaves d’art pop, le musicien avec lequel elle s’identifie le plus dans la région est Jan Johansson, un pianiste de jazz suédois [Scandinavian] comme elle le dit à uDiscover Music.

“Je sais [about] musique folklorique d’un musicien de jazz – j’aime que vous puissiez entendre ses lignes musicales interagir, comme deux animaux dans une forêt », explique Obel. Cette pensée est révélatrice de la profonde réflexion créative d’Obel et de son approche de la performance sur son piano et sur d’autres claviers, qu’elle considère comme sa «deuxième voix». Interrogée sur sa résistance à l’utilisation des rythmes électroniques, elle répond: “Je pense que ce serait ringard – c’est très difficile à faire – cela a un [particular] sens stylistique », mais elle tape physiquement des rythmes sur le corps du piano, dans le cadre d’une technique étendue. «J’essaie de faire beaucoup de choses», dit-il, ajoutant «tant que je le fais avec des éléments que je connais, je peux le contrôler. Cela semble difficile, mais cela vous donne un espace pour une association gratuite. » Obel aime cependant l’idée d’utiliser le rythme kosmische. “J’adore vraiment ça.”

“Je pousse toujours mon écriture vers de nouveaux endroits”

L’amour d’Obel pour les instruments spécialisés l’a même amenée à posséder un Trautonium des années 30 (“l’un des premiers synthétiseurs jamais créés – mais vous le jouez sur une corde naturelle”), même si elle admet que ce n’est pas un instrument facile à maîtriser. Son amour pour ces instruments est venu en partie de son défunt père (à qui elle se réfère, avec amour, comme “un type geek”), mais elle ne les amasse pas: “Je veux seulement avoir des choses que j’utilise” se déclarant «toujours intéressée à pousser mon écriture vers de nouveaux endroits».

Les trois premiers albums d’Obel ont été publiés par PIAS, mais maintenant elle est «ravie» d’être signée pour le premier label classique du monde, Deutsche Grammophon («Je suis un peu en dehors de leurs chiffres habituels»). Un récent voyage aux studios Capitol, à Los Angeles, l’a laissée impressionnée par les photos de musiciens célèbres qui y avaient enregistré au fil des ans (Myopia sort sur le label Blue Note du Capitole aux États-Unis).

Le deuxième morceau de Myopia, «Broken Sleep», ressemble en quelque sorte à un revers plus sombre de l’opus magnum de son camarade de label Max Richter, Sommeil. Obel a parlé de ses recherches sur les traitements de l’insomnie et du lien entre l’insomnie et la peur de la mort. Est-ce lié à son envie apparemment sans entraves de créer, avant que la mort ne lui en prive la chance? «Oui, absolument», dit-elle. “Il y a quelque chose qui est connecté. Il y a beaucoup d’idées qui se développent pendant le sommeil. L’insomnie est étroitement liée aux jeux d’esprit – le côté obscur de la myopie. »

Le succès d’Obel a également conduit à des collaborations intéressantes et parfois prestigieuses, notamment des remixes de Robert Hampson (Loop, Main) et David Lynch, mais pour une artiste dont la vision est si forte, elle est étonnamment détendue à l’idée de renoncer au contrôle. sur sa musique. “C’est sur eux. Je suis assez détendue avec ça, “dit-elle, notant,” Je suis une fan de David Lynch depuis que je suis enfant. ” Elle se souvient avoir écouté son remix de «Fuel To Fire» avec son partenaire, perplexe que cela soit même arrivé. Des collaborations plus directes sont cependant plus difficiles pour elle: «Ça n’a jamais vraiment marché pour moi. C’est trop éloigné de mes chansons. ” Mais une fois qu’Obel trouve un collaborateur en qui elle a confiance, elle reste avec eux; reprenant son rôle sur ses trois premiers albums, Martin Englert a maîtrisé Myopia. “Je lui fais confiance maintenant car il a un merveilleux studio analogique et il me connaît aussi – il corrige même les fréquences [for me]», Explique Obel.

“Si vous faites quelque chose que vous aimez, vous vous sentez amoureux”

En fin de compte, Obel voit sa prédilection pour le travail en solo comme une aventure dans sa «propre petite grotte». «Je veux me rapprocher de [expressing] expériences que j’ai eues », dit-elle. «J’aime quand les musiciens enquêtent également et font partie de ce processus d’écriture. Je dois faire confiance à mon intuition. Si vous faites quelque chose que vous aimez, vous vous sentez amoureux. » Et sa grotte est vraiment son premier amour: si elle est obligée de choisir entre la performance live et l’enregistrement, elle préfère faire des albums. Malgré cela, Obel est consciente de sa présence sur scène; elle a inclus Nina simone sur sa compilation LateNightTales 2018 parce qu’elle est «une interprète si dramatique».

Le travail d’Obel, comme le single de Myopia «Island Of Doom», peut sembler intimidant dans son sujet intensément personnel, qui englobe la mort de proches parents et une lutte pour comprendre leur perte. La musique est-elle thérapeutique pour elle? “J’aimerais dire oui, mais je ne suis pas sûr – je pense que c’est thérapeutique d’écouter de la musique. Je dirais plutôt que c’est une victoire sur cette partie de votre vie. ” Elle obtient sa guérison plus des autres musiciens, tels que Roy Orbison: “Il a quelque chose que j’ai essayé de faire – très jolie, belle surface, et ensuite vous grattez la surface et voyez cette obscurité.”

“Ma musique est sérieuse … mais ce n’est pas grave”

Obel souligne cependant rapidement que son art n’est pas entièrement condamné. «Ma musique est sérieuse… mais ce n’est pas grave», dit-elle, révélant que certains morceaux de Richard Strauss représentent, pour elle, «l’obscurité pure et absolue», tandis que «Si vous écrivez une chanson sur votre insomnie, c’est difficile à prendre sérieusement! “

Il semble également qu’il y ait un certain nombre de références en santé mentale dans ses chansons, mais Obel pense qu’il s’agit plutôt de «questions que nous nous posons tous» sur «qui vous êtes».

«Il est bon d’enquêter sur la façon dont l’esprit vous joue des tours – cela peut être apaisant», dit-elle. «Votre esprit est un catalyseur, jamais neutre. Il est coloré par tous vos souvenirs et les produits chimiques de votre cerveau. Se promener en pensant que votre expérience de la vie est neutre est le fondement de nombreuses erreurs. »

