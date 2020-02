La naissance du documentaire cool

PBS a partagé une bande-annonce et un clip séparé de deux minutes du documentaire Miles Davis: The Birth of the Cool, qui sera diffusé dans le cadre de la série American Masters du diffuseur mardi prochain (25). Le film sur la vie, le travail et l’héritage du maître de jazz a fait ses débuts au Festival du film de Sundance 2019 l’année dernière, et a été brièvement présenté dans les salles.

Le long métrage documentaire est réalisé par Stanley Nelson, lauréat d’un Emmy Award, et est une coproduction d’Eagle Rock Entertainment, de Firelight Films et d’American Masters Pictures. Il présente une interview avec des admirateurs et des collaborateurs de Davis tels que Quincy Jones, Carlos Santana, Clive Davis, Wayne Shorter, Ron Carter, Herbie Hancock, Flea and the Roots.

Davis dit dans la bande-annonce: «Beaucoup de vieux pensaient que si vous alliez à l’école, cela vous ferait jouer comme si vous étiez blanc. Si vous appreniez quelque chose de la théorie, vous perdriez la sensation dans votre jeu. Je voulais voir ce qui se passait dans toute la musique. Si quelqu’un veut continuer à créer, il doit être question de changement. »

Owen Leiberman, examinant le documentaire de Variety, l’a décrit comme «superbement conçu». Il a écrit: «C’est un portrait alléchant: riche, pénétrant, lugubre, romantique, triomphant, tragique, grisant et d’une honnêteté irrésistible. Si vous aviez 15 ans et que vous êtes entré dans ce film sans avoir entendu parler de Miles Davis, vous sortiriez en touchant l’essence de qui il est (et vous auriez probablement faim d’entendre une douzaine d’albums différents). “

La critique du Glenn Kenny du New York Times a noté que le film “ne prétend pas être le dernier mot cinématographique sur l’artiste, mais dans ses limites de près de deux heures, cette production vise à l’exhaustivité.” Rolling Stone a déclaré: “Considérez ceci comme une belle introduction à Miles 101 si vous n’êtes pas familier avec un corpus de travail singulier, et une chance de voir des clips de l’homme en action, du be-bop au Doo-Bop.”

The Complete Birth of the Cool de Miles Davis Nonet a été publié par Blue Note en mai 2019 et peut être acheté ici.