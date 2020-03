La New Orleans Jazz & Heritage Fest reportée en raison d’un coronavirus

Le New Orleans Jazz & Heritage Festival a été reporté au milieu des préoccupations croissantes entourant le coronavirus (COVID-19). Le festival était prévu du 23 avril au 3 mai, mais il est repoussé à l’automne, comme l’a annoncé le festival sur les réseaux sociaux. Les dates exactes n’ont pas encore été confirmées, bien que JazzFest ait déclaré que des détails supplémentaires seraient annoncés prochainement et que tous les billets achetés pour les dates originales seront honorés.

“Sous la direction des autorités de la ville de la Nouvelle-Orléans, en réponse aux problèmes de santé actuels du COVID-19, le festival de jazz et d’héritage de la Nouvelle-Orléans 2020 présenté par Shell n’aura pas lieu en avril et mai, comme prévu”, écrit JazzFest dans un communiqué. publié sur leur compte Twitter officiel. «La santé et la sécurité de la communauté, de nos musiciens, des fans du Festival, des participants, des sponsors et du personnel sont primordiales, et nous exhortons tout le monde à suivre les directives et protocoles mis en avant par les responsables de la santé publique.» Retrouvez leur déclaration complète ci-dessous.

JazzFest est l’un des nombreux festivals de musique qui ont été reportés ou annulés en raison de la propagation du coronavirus. Coachella a été repoussée à octobre tandis que le SXSW 2020 a été annulé le 6 mars. L’Ultra Music Festival à Miami et le festival EDM TomorrowLand en France ont annulé pour des raisons de santé publique. La programmation du JazzFest 2020 comprendra les Who, Dead & Company, Stevie Nicks, Foo Fighters, Lizzo, Lionel Richie, et plus encore.

