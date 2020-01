La NFL publie l’album visuel LIV du Super Bowl sur la plupart des services de streaming

La NFL publie un album visuel contenant toutes les performances musicales du Super Bowl LIV.

Chaque performance sera mise en ligne sur Apple Music, YouTube, Spotify et d’autres services peu de temps après leur diffusion. L’album, Super Bowl LIV et est maintenant disponible à l’achat à partir d’aujourd’hui.

Les actes de l’album incluent Demi Lovato chantant l’hymne national, Yolanda Adams chantant America the Beautiful et le spectacle de mi-temps du Super Bowl. Le spectacle de mi-temps de cette année présentera des performances de Shakira et Jennifer Lopez.

Tous les profits des performances de Lovato et Adams iront au programme Inspire Change de la NFL. Ce programme vise à créer des changements positifs dans l’éducation et l’avantage économique dans les collectivités, ainsi qu’une réforme de la justice pénale.

“Cet album visuel et audio est le premier du genre et permettra aux fans de découvrir la grandeur de la performance des artistes lors du Super Bowl Sunday au bout de leurs doigts, et sur plusieurs plateformes à tout moment”, indique le communiqué de presse de la NFL.

Le Super Bowl LIV a lieu le 2 février à 18h30 HNE. Les Chiefs de Kansas City et les 49ers de San Francisco s’affronteront pour la première fois dans le Super Bowl. Le Hard Rock Stadium de Miami accueillera le match. Cette année marque la 11e fois que Miami est la ville hôte du plus grand match de la NFL de l’année.

Cette année, c’est la première fois que la NFL se tourne vers les services de streaming musical pour promouvoir ses performances. L’organisation a eu du mal à trouver des artistes pour son spectacle de mi-temps l’année dernière et a finalement choisi Maroon 5.

Les artistes de cette année sont tous deux d’origine hispanique, ce qui en fait un bon choix pour le public de Miami. Il s’agit également du premier spectacle à la mi-temps du Super Bowl depuis que la NFL s’est associée à Jay-Z et Roc Nation pour guider les efforts de la ligue en matière de musique et de divertissement.

Les artistes précédents à la mi-temps incluent Justin Timberlake, Madonna, Prince, Bruno Mars et plus encore.