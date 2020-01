La NFL publiera un record avec le spectacle de mi-temps du LIV Super Bowl

Pour tous ceux qui ne sont pas des fans de football plat mais de la musique, Ils attendent probablement le Super Bowl pour regarder le spectacle de la mi-temps et entrer dans les chelas ou les ailes (ne vous en faites pas). Au fil des ans, la NFL a emmené de grands artistes de toute l’histoire pour jouer pendant 15 minutes devant des milliers de personnes à travers le monde, pendant que les prétendants au trophée Vince Lombardi font une pause.

Cette année pour la 54e édition de la nuit la plus importante des plaqués, la NFL a préparé une surprise pour tous ceux qui attendent le spectacle de la mi-temps, Ils lanceront Super Bowl LIV Live, un album visuel en direct avec toutes les performances musicales du Super Sunday. Cela signifie qu’ils peuvent écouter et voir avec toute la qualité du monde la présentation attendue de Jennifer Lopez et Shakira ainsi que l’interprétation de l’hymne national américain par Demi Lovato et Yolanda Adams chantant «America The Beautiful».

À cet égard et selon Complex, le directeur des médias et des affaires de la NFL, Brian Rolapp, a déclaré qu’ils voulaient profiter de la technologie et de tous les efforts derrière chaque numéro musical présenté ce soir-là pour partager les performances avec tout le monde. Des fans du monde entier. Comme si cela ne suffisait pas, Cet album sera disponible sur toutes les plateformes numériques quelques heures seulement après la fin du match entre les 49’s de San Francisco et les Chiefs de Kansas City.

Les recettes de l’album du Super Bowl LIV iront directement au programme Inspire Change de la NFL, qui, avec les joueurs et les gestionnaires, crée des initiatives qui aident les communautés à travers le pays, de l’éducation de tous les enfants au progrès économique. Selon Rolapp lui-même, le plan est qu’à partir de ce spectacle à temps partiel, les autres qui suivent sont également dans ces formats et juste après avoir rencontré le champion de football.

Levez la main à tous ceux qui veulent déjà voir le spectacle de Jennifer Lopez et Shakira