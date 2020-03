La nostalgie de voir Soda Stereo pour la dernière fois

La légende de Soda Stereo est connue de beaucoup. L’un des groupes les plus importants de notre continent – sinon le plus pertinent – qui, pendant quelques années de carrière, a réussi à innover et à donner une certaine sophistication au rock qui a été fait dans notre langue. Beaucoup de choses se sont passées depuis lors, des adieux et des rencontres. Mais peut-être ee fait qui a marqué son destin est ce qui s’est passé le 4 septembre 2014, quand après quatre ans de combat pour sa vie et à cause d’un accident vasculaire cérébral, le grand Gustavo Cerati est décédé.

Depuis lors, beaucoup de choses ont été faites pour se souvenir de lui et transmettre aux nouvelles générations qu’elles n’avaient pas à voir Gustavo, Charli et Zeta vivre ce que la musique de Soda signifiait dans l’imaginaire collectif de toute l’Amérique latine – et surtout au Mexique. . En 2017, il est sorti Septième jour, le spectacle sonore et visuel que le prestigieux Cirque Du Soleil a créé à partir des morceaux du groupe, mais qui ne ressemble pas à un concert. Après de nombreuses années, Charly et Zeta ont décidé de terminer la carrière du groupe avec Gracias Totales, un spectacle dans lequel ils mélangent leurs classiques avec des visuels impressionnants et pour lesquels toutes sortes de gens se sont rassemblés, de ceux qui leur ont donné la chance de voir Soda en 1997 ou 2007 maintenant avec leurs familles, même ceux qui n’ont jamais pu en profiter en direct et se sont retrouvés sans ressources.

A 9 heures du soir, les lumières du Foro Sol s’éteignirent pour recevoir les deux autres membres de Soda Stereo. Avec une vidéo où ils nous ont montré les différentes étapes du groupe, depuis leurs débuts quand ils étaient trois jeunes qui ont apporté des influences new wave à ce dernier concert mythique au River Plate Stadium et en passant par les dates finales qu’ils ont données en trio en 2007, Zeta Bosio et Charly Alberti ont rapidement salué le public et ont pris leur place pour entamer une soirée nostalgique.

“Overdose of TV” était la chanson avec laquelle ils ont ouvert, où nous avons réalisé à quoi ressemblerait toute cette émission, une revue de la vie et du travail du groupe argentin et bien sûr, en nous souvenant de l’énorme héritage que Gustavo Cerati nous a laissé que nous ne pouvons pas le nier, son fantôme est présent à tout moment. Avec des vidéos inédites des sessions d’enregistrement de Doble Vida à New York, avec Soda Stereo se promenant dans les lacs de Central Park, a cédé la place à la dynamique que nous allions voir tout au long de la nuit, de nombreux invités spéciaux (en direct et à travers des clips vidéo) prenant respectueusement la place que Cerati a laissée.

Et il n’y avait pas de meilleure façon de le faire qu’avec Richard Coleman, l’un des collaborateurs récurrents de l’histoire du groupe, qui a joué à la guitare et à la voix “Hombre al agua”. Ce serait le tour de Leon Larregui que “Disco Eterno” a été lancé, que bien qu’il ait jeté un bon désir à la chanson, l’audio ne l’a pas aidé et il n’a pratiquement pas été parfaitement entendu. Álvaro Enriquez de Los Tres a pris le microphone et nous a fait savoir que “Le rite” de voir Soda Stereo est plus vivant que jamais.

Avec les invités, ils n’ont pas lésiné, car le bien-aimé Rubén Albarrán a endossé l’un des joyaux de la discographie de Soda, «Lo que sangra», qui a donné fraîcheur et encouragement au spectacle. Peut-être le moment le plus spécial de la nuit a été lorsque Benito Cerati est monté sur scène pour chanter «Zoom», le fils talentueux du musicien argentin, c’était comme s’il était vivant mais avec un autre aspect nous le regardions comme autrefois, partageant la musique avec ses collègues. “Traitez-moi doucement” a été entendu grâce à Adrián Dárgelos, qui lui a apporté toute cette théâtralité qu’il a en chantant devant tout le public.

Soudain, Andrea Echeverri est sorti d’Aterciopelados, qui nous a rappelé cette collaboration épique qu’il a faite avec Soda Stereo quand ils ont enregistré le MTV Unplugged qui allait immortaliser sur l’album Comfort et la musique à voler, bien que cette fois il ne chanterait pas cette chanson, mais “Steps”, mangeant la scène avec son interprétation et avec le look extravagant qui nous montre toujours. Après la participation du chanteur colombien et avec des images aériennes de Buenos Aires, “Dans la ville de la fureur” a commencé à retentir, où bien sûr ils ont respecté l’interprétation emblématique de Cerati comme l’homme ailé que nous verrons revenir, bien que beaucoup d’entre nous attendaient ce moment.

Les écrans de l’endroit nous ont montré le groupe dans les années 80 au milieu d’une séance photo dans les Pyramides de Teotihuacán pour faire place à l’une des chansons les plus attendues de la nuit pour de nombreuses raisons. Avec un charango dans ses mains, le professeur Gustavo Santaolalla est allé chanter “Quand la secousse passe” avec Zeta et Charly. Comme prévu, le public chilango l’a scandé comme s’il n’y avait pas de lendemain, d’autant plus qu’en nous les phrases qui composent la chanson ouvrent encore des blessures après 19 s.

Le Foro Sol était illuminé quand “c’était”, tandis que l’image de Gustavo Cerati apparaissait sur les écrans pour nous donner un de ces moments de larmes avec cette chanson mélancolique qui nous raconte la chute. À “Un million d’années-lumière” s’est tourné vers Simon Bosio – oui, le fils de Zeta – sur la guitare et la voix de Mon Laferte, qui curieusement – nous ne savons pas si c’était parce qu’elle était nerveuse – Il n’a pas montré l’énorme explosion qu’il a, au contraire, sa participation a été très ponctuelle.

“Primavera 0” nous a donné une dernière vue du classique Soda Stereo, car sur scène, seuls Charli et Zeta jouaient tandis que derrière eux une vidéo de Cerati chantant cette chanson les accompagnait mais le moment que beaucoup attendaient est venu, quand tout à coup les quatre accords de «De Música Ligera» ont commencé à jouer.

Depuis que ce spectacle a été annoncé lLe nom de Chris Martin a léché l’attention –Qui en 2017 lors d’un concert en Argentine a chanté avec son groupe ce classique du rock latin–, parce que nous pensions qu’il serait présent au spectacle, cependant il a enregistré une vidéo chantant la chanson. Même si quelques mots le laissaient en espagnol, voyant et entendant le chanteur de Coldplay chanter cette chanson spécifique nous a fait comprendre jusqu’où le groupe était allé, et bien sûr le public l’a chanté à pleins poumons, mais avec un sentiment aigre-doux. Maintenant, comme dirait Paty Chapoy: “très intéressant mais tellement étrange.”

Au final avec 19 chansons, Zeta Bosio et Charly Alberti ont dit au revoir à tous les invités de cette soirée spéciale. Chacun a dit quelques mots au public que malgré des choses différentes Ils allaient dans le même sens, remerciant le public mexicain pour tant d’années de soutien, mais surtout pour faire partie de son histoire. Si quelque chose était clair pour nous, c’est que ce n’est pas en soi un concert de Soda Stereo, mais un hommage dans toute l’extension du motComme si les deux autres membres du groupe avaient décidé de mettre de côté leur ego pour se souvenir de la chose la plus importante, l’héritage qu’ils ont écrit ensemble pendant près de 10 ans et honorent la mémoire de Gustavo Cerati.

Ce concert s’adresse à tous ces nostalgiques qui ont voulu voir le groupe en concert, il n’y en a pas d’autre. En plus du nom de cette tournée, Charly et Zeta ont fait leurs adieux les bras levés et ont remercié Totalement tous les Mexicains. Ce fut le dernier souffle du monstre nommé Soda Stereo et apparemment il serait préférable de le laisser reposer pour toujours.

Setlist

“Overdose TV”

“Homme à la mer” avec Richard Coleman

«Disco Eterno» avec León Larregui de Zoé

«El rito» avec Álvaro Enríquez de Los Tres

«What Blooms (The Dome)» avec Rubén Albarrán du Café Tacvba

“Signes” avec Julieta Venegas

“Jeu de séduction” avec Walas de Massacre

“Zoom” avec Benito Cerati

“Traitez-moi doucement” avec Adrián Dárgelos

“Steps” avec Andrea Echeverri d’Aterciopelados

“Dans la ville de la fureur”

«En Remolinos» avec Robi Draco Rosa

“Quand les secousses cessent” avec Gustavo Santaolalla

“Il a été”

“Un million d’années-lumière” avec Mon Laferte

“American Blind” avec Fernando Ruíz Díaz de Catupecu Machu

“Fugitifs” avec Juanes

Encore

“Printemps 0”

“De Música Ligera” avec Chris Martin de Coldplay