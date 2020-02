La nouvelle chanson de 1975 «The Birthday Party»: écouter

Les 1975 sont de retour avec une autre nouvelle chanson de leur prochain album Notes on a Conditional Form, qui sortira le 24 avril. Celle-ci s’appelle «The Birthday Party». Le clip, réalisé avec le réalisateur Ben Ditto et le co-réalisateur / artiste principal Jon Emmony, implique un avatar sims-esque de Matty Healy entrant dans un «centre de désintoxication numérique» surréaliste appelé Mindshower, où il rencontre divers personnages d’Internet avec son coéquipiers. Découvrez-la ci-dessous et faites défiler vers le bas pour regarder l’interview de Matty Healy’s Beats 1 avec Zane Lowe sur la chanson.

Les paroles du nouveau morceau incluent des références à Ed Ruscha et Matty Healy parlant à quelqu’un à Cincinnati d’un autre gars nommé Matty. Healy chante également le passage suivant:

J’ai vu Greg et il m’a dit: «J’ai vu tes amis à l’anniversaire

fête, ils étaient un peu foutus avant même que ça ne commence. Ils étaient

va aller au

Spectacle de Pinegrove, mais

ils ne connaissaient pas tous les étranges

des trucs,

alors ils l’ont juste laissé. “

Jusqu’à présent, les 1975 ont partagé «The 1975», «People», «Frail State of Mind» et «Me & You Together Song». Leur tournée mettra en vedette Phoebe Bridgers et beabadoobee. Healy s’est récemment engagée à ne jouer que des festivals équilibrés entre les sexes.

