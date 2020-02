Un nouveau CONFITURE DE PERLES chanson appelée “River Cross” a été présenté dans Verizonc’est super Bowl commercial le dimanche. La piste, qui apparaîtra sur le prochain groupe “Gigaton” album, bande son d’un spot de 60 secondes appelé “Les choses étonnantes que la 5G ne fera pas”, avec voix off par acteur Harrison Ford.

Diego Scotti, Verizondirecteur du marketing, a déclaré à Variety que GuéLe travail de “marque la première fois” qu’il fait une voix off commerciale “, notant également CONFITURE DE PERLESc’est Eddie Vedder a joué un rôle dans la capacité de l’entreprise à obtenir les droits d’utilisation de la chanson du groupe.

“Gigaton” est dû le 27 mars via Disques Monkeywrench/Records de la République aux États-Unis à l’international, l’album sera publié et distribué par Universal Music Group. Produit par Josh Evans et CONFITURE DE PERLES, “Gigaton” marque le premier album studio du groupe depuis Prix ​​Grammy-gagnant “Éclair”, qui a été publié le 15 octobre 2013.

“Gigaton”couverture du photographe, cinéaste et biologiste marin canadien Paul NicklenLa photo “Ice Waterfall”. Prise à Svalbard, en Norvège, cette image montre la calotte glaciaire Nordaustlandet jaillissant de grands volumes d’eau de fonte.

En soutien de “Gigaton”, CONFITURE DE PERLES entamera sa première partie de tournée nord-américaine en mars et avril. La tournée de 16 dates débutera le 18 mars à Toronto, se déroulera au Forum “Fabulous” les 15 et 16 avril et se terminera par un séjour de deux dates à Oakland les 18 et 19 avril.

CONFITURE DE PERLESLa tournée nord-américaine du groupe s’ajoute à la tournée d’été européenne annoncée précédemment.



