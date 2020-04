La nouvelle diapositive Toosie de Drake devrait sortir cette semaine

Drake a confirmé que son nouveau single «Toosie Slide» sortait cette semaine. Le morceau a été annoncé sur le Page Instagram hier soir, 30 mars, et devrait tomber le jeudi 2 avril à minuit.

‘Toosie Slide’ a déjà inspiré une danse virale sur TikTok après qu’un clip vidéo de la danseuse d’Atlanta Toosie tirant quelques mouvements de la chanson soit apparu sur les réseaux sociaux. Drake a confirmé plus tard que la piste dans la vidéo était son prochain single.

Le morceau a été produit par le producteur zurichois OZ, qui a également partagé l’illustration de la sortie sur sa page Instagram. “Un autre hymne présenté par Drake, produit par Me”, a-t-il légendé la publication.

«Toosie Slide» devrait figurer sur le prochain album de Drake, dont peu de détails sont connus. L’année dernière, la star a déclaré qu’il terminait le record “afin que nous puissions arriver en 2020”.

“Je vais retourner au berceau et essayer de terminer cet album pour que nous puissions arriver en 2020”, a-t-il ajouté lors d’une apparition aux côtés de DaBaby pour une apparition surprise lors d’un récent spectacle à Toronto.

Le rappeur de la superstar a déjà sorti deux chansons ce mois-ci – ‘When To Say When’ et ‘Chicago Freestyle’ – ainsi que sur le “Oprah’s Bank Account” de Lil Yachty. La dernière chanson est arrivée avec une vidéo épique et comique qui met en vedette les trois artistes.

Le rappeur nominé aux Grammy Awards, qui a fait équipe avec le réalisateur X («Hotline Bling»), joue non seulement l’hôte légendaire du talk-show (connu sous le nom de «Boprah» dans la vidéo de neuf minutes), mais a également conceptualisé et écrit les croquis de la vidéo. Le nouveau morceau a été produit par le collaborateur de longue date EarlOnTheBeat, et précède le quatrième album studio de Lil Yachty, Lil Boat 3, qui devrait sortir plus tard ce printemps.

Cette collaboration n’est pas la première entre Lil Yachty et Drake. Au début de l’année, Yachty est apparu dans le clip de la chanson à succès de Future, «Life Is Good», qui mettait en vedette Drake. Le jeune rappeur recherché a également uni ses forces à celles de Cardi B et Offset, Calvin Harris, Kehlani et Chance the Rapper.

